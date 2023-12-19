https://ria.ru/20231219/donetsk-1916740121.html

В Донецке бригада энергетиков попала под обстрел

В Донецке бригада энергетиков попала под обстрел - РИА Новости, 19.12.2023

В Донецке бригада энергетиков попала под обстрел

Бригада энергокомпании в Донецке атакована вражеским беспилотником, получили ранения мастер и электромонтер, сообщает министерство угля и энергетики ДНР в... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T15:53

2023-12-19T15:53

2023-12-19T15:53

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донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 19 дек - РИА Новости. Бригада энергокомпании в Донецке атакована вражеским беспилотником, получили ранения мастер и электромонтер, сообщает министерство угля и энергетики ДНР в Telegram-канале. "Сегодня днем во время проведения восстановительных работ бригада Петровского Западного РЭС "Региональной энергопоставляющей компании" была атакована вражеским беспилотником. В результате сброса взрывоопасного предмета ранения получили мастер и электромонтер оперативно-выездной бригады", - говорится в сообщении. Отмечается, что пострадавшим была оказана необходимая помощь, раненые оперативно доставлены в медицинское учреждение. Кроме того, была повреждена автовышка, на которой сотрудники ежедневно выезжают, чтобы устранять повреждения и возвращать электроснабжение жителям Донецка. Минугля напомнило, что это не первый случай, когда жертвами боевых действий оказываются энергетики. В частности, в январе 2023 года в результате обстрела были ранены трое сотрудников Петровского Западного РЭС, в июне от полученных ранений погиб водитель "Государственной магистральной сетевой компании".

https://ria.ru/20231218/obstrel-1916604493.html

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Варвара Скокшина

донецк, донецкая народная республика, происшествия