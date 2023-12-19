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В Донецке бригада энергетиков попала под обстрел - РИА Новости, 19.12.2023
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15:53 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/donetsk-1916740121.html
В Донецке бригада энергетиков попала под обстрел
В Донецке бригада энергетиков попала под обстрел - РИА Новости, 19.12.2023
В Донецке бригада энергетиков попала под обстрел
Бригада энергокомпании в Донецке атакована вражеским беспилотником, получили ранения мастер и электромонтер, сообщает министерство угля и энергетики ДНР в... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T15:53
2023-12-19T15:53
донецк
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 19 дек - РИА Новости. Бригада энергокомпании в Донецке атакована вражеским беспилотником, получили ранения мастер и электромонтер, сообщает министерство угля и энергетики ДНР в Telegram-канале. "Сегодня днем во время проведения восстановительных работ бригада Петровского Западного РЭС "Региональной энергопоставляющей компании" была атакована вражеским беспилотником. В результате сброса взрывоопасного предмета ранения получили мастер и электромонтер оперативно-выездной бригады", - говорится в сообщении. Отмечается, что пострадавшим была оказана необходимая помощь, раненые оперативно доставлены в медицинское учреждение. Кроме того, была повреждена автовышка, на которой сотрудники ежедневно выезжают, чтобы устранять повреждения и возвращать электроснабжение жителям Донецка. Минугля напомнило, что это не первый случай, когда жертвами боевых действий оказываются энергетики. В частности, в январе 2023 года в результате обстрела были ранены трое сотрудников Петровского Западного РЭС, в июне от полученных ранений погиб водитель "Государственной магистральной сетевой компании".
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донецк, донецкая народная республика, происшествия
Донецк, Донецкая Народная Республика, Происшествия
В Донецке бригада энергетиков попала под обстрел

В Донецке бригада энергетиков попала под обстрел, два человека ранены

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 дек - РИА Новости. Бригада энергокомпании в Донецке атакована вражеским беспилотником, получили ранения мастер и электромонтер, сообщает министерство угля и энергетики ДНР в Telegram-канале.
"Сегодня днем во время проведения восстановительных работ бригада Петровского Западного РЭС "Региональной энергопоставляющей компании" была атакована вражеским беспилотником. В результате сброса взрывоопасного предмета ранения получили мастер и электромонтер оперативно-выездной бригады", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавшим была оказана необходимая помощь, раненые оперативно доставлены в медицинское учреждение. Кроме того, была повреждена автовышка, на которой сотрудники ежедневно выезжают, чтобы устранять повреждения и возвращать электроснабжение жителям Донецка.
Минугля напомнило, что это не первый случай, когда жертвами боевых действий оказываются энергетики. В частности, в январе 2023 года в результате обстрела были ранены трое сотрудников Петровского Западного РЭС, в июне от полученных ранений погиб водитель "Государственной магистральной сетевой компании".
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