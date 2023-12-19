Рейтинг@Mail.ru
Доля раздора. Как нескольким собственникам владеть жильем - РИА Новости, 19.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:00 19.12.2023 (обновлено: 12:42 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/dolya-1916574969.html
Доля раздора. Как нескольким собственникам владеть жильем
Доля раздора. Как нескольким собственникам владеть жильем - РИА Новости, 19.12.2023
Доля раздора. Как нескольким собственникам владеть жильем
Долевое владение недвижимостью часто становится источником массы проблем – от мелких бытовых ссор до крупных судебных тяжб. Собственники не могут договориться о порядке пользования кухней, пытаются продать свою долю в обход других, и вообще мало понимают, кто сколько должен платить за жилищно-коммунальные услуги.
2023-12-19T12:00
2023-12-19T12:42
пятый угол
подкаст
недвижимость
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916574499_0:98:1281:818_1920x0_80_0_0_e3ba6eeb30d67873b1a8381504cee332.jpg
Доля раздора. Как нескольким собственникам владеть жильем
Долевое владение недвижимостью часто становится источником массы проблем – от мелких бытовых ссор до крупных судебных тяжб. Собственники не могут договориться о порядке пользования кухней, пытаются продать свою долю в обход других, и вообще мало понимают, кто сколько должен платить за жилищно-коммунальные услуги.
audio/mpeg
Доля раздора. Как нескольким собственникам владеть жильем
Долевое владение недвижимостью часто становится источником массы проблем – от мелких бытовых ссор до крупных судебных тяжб. Собственники не могут договориться о порядке пользования кухней, пытаются продать свою долю в обход других, и вообще мало понимают, кто сколько должен платить за жилищно-коммунальные услуги.
audio/mpeg
Разбираемся, что можно и нельзя делать с долевой недвижимостью, с помощью ценных советов эксперта - адвоката Ильдара Мухаметзянова. 01:08 долевая и совместная собственность02:16 "долевой минимум"03:45 права долевых собственников04:31 продажа доли – подвохи и нюансы07:01 порядок наследования и дарения доли07:42 регистрация в долевой недвижимости09:02 кто главный?09:54 что делать, если один собственник запрещает другому продавать долю12:40 как распределять плату за жилищно-коммунальные услуги16:15 раздел лицевых счетов18:28 могут ли долю продать "с молотка" за долги второго собственника21:58 несовершеннолетний долевой собственник – в чем сложности28:35 когда можно оформить долю как отдельное жильеСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаВКонтактеiTunesCastboxGoogle PodcastsСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста. Следите за новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте и в телеграм-канале РИА Недвижимость.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж: Олег Чижов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916574499_29:0:1250:916_1920x0_80_0_0_262469abf7a5d8fb0a4ed1fc9e6bd5c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
подкаст, недвижимость, аудио
Пятый угол, Подкаст, Недвижимость
Пятый угол

Доля раздора. Как нескольким собственникам владеть жильем

Пятый угол
Доля раздора. Как нескольким собственникам владеть жильем
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Долевое владение недвижимостью часто становится источником массы проблем – от мелких бытовых ссор до крупных судебных тяжб. Собственники не могут договориться о порядке пользования кухней, пытаются продать свою долю в обход других, и вообще мало понимают, кто сколько должен платить за жилищно-коммунальные услуги.
Разбираемся, что можно и нельзя делать с долевой недвижимостью, с помощью ценных советов эксперта - адвоката Ильдара Мухаметзянова.
01:08 долевая и совместная собственность
02:16 "долевой минимум"
03:45 права долевых собственников
04:31 продажа доли – подвохи и нюансы
07:01 порядок наследования и дарения доли
07:42 регистрация в долевой недвижимости
09:02 кто главный?
09:54 что делать, если один собственник запрещает другому продавать долю
12:40 как распределять плату за жилищно-коммунальные услуги
16:15 раздел лицевых счетов
18:28 могут ли долю продать "с молотка" за долги второго собственника
21:58 несовершеннолетний долевой собственник – в чем сложности
28:35 когда можно оформить долю как отдельное жилье
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:
Яндекс.Музыка
ВКонтакте
iTunes
Castbox
Google Podcasts
Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста. Следите за новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте и в телеграм-канале РИА Недвижимость.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Монтаж: Олег Чижов
 
Пятый уголПодкастНедвижимость
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала