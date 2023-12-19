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Доля раздора. Как нескольким собственникам владеть жильем
Доля раздора. Как нескольким собственникам владеть жильем - РИА Новости, 19.12.2023
Доля раздора. Как нескольким собственникам владеть жильем
Долевое владение недвижимостью часто становится источником массы проблем – от мелких бытовых ссор до крупных судебных тяжб. Собственники не могут договориться о порядке пользования кухней, пытаются продать свою долю в обход других, и вообще мало понимают, кто сколько должен платить за жилищно-коммунальные услуги.
2023-12-19T12:00
2023-12-19T12:00
2023-12-19T12:42
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Доля раздора. Как нескольким собственникам владеть жильем
Долевое владение недвижимостью часто становится источником массы проблем – от мелких бытовых ссор до крупных судебных тяжб. Собственники не могут договориться о порядке пользования кухней, пытаются продать свою долю в обход других, и вообще мало понимают, кто сколько должен платить за жилищно-коммунальные услуги.
audio/mpeg
Доля раздора. Как нескольким собственникам владеть жильем
Долевое владение недвижимостью часто становится источником массы проблем – от мелких бытовых ссор до крупных судебных тяжб. Собственники не могут договориться о порядке пользования кухней, пытаются продать свою долю в обход других, и вообще мало понимают, кто сколько должен платить за жилищно-коммунальные услуги.
audio/mpeg
Разбираемся, что можно и нельзя делать с долевой недвижимостью, с помощью ценных советов эксперта - адвоката Ильдара Мухаметзянова. 01:08 долевая и совместная собственность02:16 "долевой минимум"03:45 права долевых собственников04:31 продажа доли – подвохи и нюансы07:01 порядок наследования и дарения доли07:42 регистрация в долевой недвижимости09:02 кто главный?09:54 что делать, если один собственник запрещает другому продавать долю12:40 как распределять плату за жилищно-коммунальные услуги16:15 раздел лицевых счетов18:28 могут ли долю продать "с молотка" за долги второго собственника21:58 несовершеннолетний долевой собственник – в чем сложности28:35 когда можно оформить долю как отдельное жильеСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаВКонтактеiTunesCastboxGoogle PodcastsСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста. Следите за новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте и в телеграм-канале РИА Недвижимость.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж: Олег Чижов
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подкаст, недвижимость, аудио
Пятый угол, Подкаст, Недвижимость
Доля раздора. Как нескольким собственникам владеть жильем
Долевое владение недвижимостью часто становится источником массы проблем – от мелких бытовых ссор до крупных судебных тяжб. Собственники не могут договориться о порядке пользования кухней, пытаются продать свою долю в обход других, и вообще мало понимают, кто сколько должен платить за жилищно-коммунальные услуги.
Разбираемся, что можно и нельзя делать с долевой недвижимостью, с помощью ценных советов эксперта - адвоката Ильдара Мухаметзянова
.
01:08 долевая и совместная собственность
03:45 права долевых собственников
04:31 продажа доли – подвохи и нюансы
07:01 порядок наследования и дарения доли
07:42 регистрация в долевой недвижимости
09:54 что делать, если один собственник запрещает другому продавать долю
12:40 как распределять плату за жилищно-коммунальные услуги
16:15 раздел лицевых счетов
18:28 могут ли долю продать "с молотка" за долги второго собственника
21:58 несовершеннолетний долевой собственник – в чем сложности
28:35 когда можно оформить долю как отдельное жилье
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