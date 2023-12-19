https://ria.ru/20231219/dolya-1916574969.html

Доля раздора. Как нескольким собственникам владеть жильем

Доля раздора. Как нескольким собственникам владеть жильем - РИА Новости, 19.12.2023

Доля раздора. Как нескольким собственникам владеть жильем

Долевое владение недвижимостью часто становится источником массы проблем – от мелких бытовых ссор до крупных судебных тяжб. Собственники не могут договориться о порядке пользования кухней, пытаются продать свою долю в обход других, и вообще мало понимают, кто сколько должен платить за жилищно-коммунальные услуги.

2023-12-19T12:00

2023-12-19T12:00

2023-12-19T12:42

пятый угол

подкаст

недвижимость

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916574499_0:98:1281:818_1920x0_80_0_0_e3ba6eeb30d67873b1a8381504cee332.jpg

Доля раздора. Как нескольким собственникам владеть жильем Долевое владение недвижимостью часто становится источником массы проблем – от мелких бытовых ссор до крупных судебных тяжб. Собственники не могут договориться о порядке пользования кухней, пытаются продать свою долю в обход других, и вообще мало понимают, кто сколько должен платить за жилищно-коммунальные услуги. audio/mpeg

Доля раздора. Как нескольким собственникам владеть жильем Долевое владение недвижимостью часто становится источником массы проблем – от мелких бытовых ссор до крупных судебных тяжб. Собственники не могут договориться о порядке пользования кухней, пытаются продать свою долю в обход других, и вообще мало понимают, кто сколько должен платить за жилищно-коммунальные услуги. audio/mpeg

Разбираемся, что можно и нельзя делать с долевой недвижимостью, с помощью ценных советов эксперта - адвоката Ильдара Мухаметзянова. 01:08 долевая и совместная собственность02:16 "долевой минимум"03:45 права долевых собственников04:31 продажа доли – подвохи и нюансы07:01 порядок наследования и дарения доли07:42 регистрация в долевой недвижимости09:02 кто главный?09:54 что делать, если один собственник запрещает другому продавать долю12:40 как распределять плату за жилищно-коммунальные услуги16:15 раздел лицевых счетов18:28 могут ли долю продать "с молотка" за долги второго собственника21:58 несовершеннолетний долевой собственник – в чем сложности28:35 когда можно оформить долю как отдельное жильеСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаВКонтактеiTunesCastboxGoogle PodcastsСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста. Следите за новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте и в телеграм-канале РИА Недвижимость.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж: Олег Чижов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

подкаст, недвижимость, аудио