https://ria.ru/20231219/dollar-1916628156.html

Курс доллара повысился до 90,11 рубля

Курс доллара повысился до 90,11 рубля - РИА Новости, 19.12.2023

Курс доллара повысился до 90,11 рубля

Курс рубля в начале торгов вторника ушел в минус к доллару и евро после небольшого роста на открытии, при этом слегка укрепляется к юаню: американская валюта... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T07:16

2023-12-19T07:16

2023-12-19T07:16

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859533659_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_fb1921b548fcc43dfaf45daeae60ca94.jpg

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Курс рубля в начале торгов вторника ушел в минус к доллару и евро после небольшого роста на открытии, при этом слегка укрепляется к юаню: американская валюта торгуется по 90,11 рубля, европейская – по 98,67 рубля, китайская - по 12,59 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 7.06 мск растет на 5 копеек - до 90,11 рубля, евро – на 23 копейки, до 98,67 рубля, юаня - снижается на 1 копейку, до 12,59 рубля. На старте торгов доллар снижался на 2 копейки, юань – на 1 копейку, евро - на 12 копеек.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, московская биржа