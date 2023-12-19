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Курс доллара повысился до 90,11 рубля
Курс доллара повысился до 90,11 рубля - РИА Новости, 19.12.2023
Курс доллара повысился до 90,11 рубля
Курс рубля в начале торгов вторника ушел в минус к доллару и евро после небольшого роста на открытии, при этом слегка укрепляется к юаню: американская валюта... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T07:16
2023-12-19T07:16
2023-12-19T07:16
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Курс рубля в начале торгов вторника ушел в минус к доллару и евро после небольшого роста на открытии, при этом слегка укрепляется к юаню: американская валюта торгуется по 90,11 рубля, европейская – по 98,67 рубля, китайская - по 12,59 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 7.06 мск растет на 5 копеек - до 90,11 рубля, евро – на 23 копейки, до 98,67 рубля, юаня - снижается на 1 копейку, до 12,59 рубля. На старте торгов доллар снижался на 2 копейки, юань – на 1 копейку, евро - на 12 копеек.
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экономика, московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа
Курс доллара повысился до 90,11 рубля
Курс доллара в начале торгов на Московской бирже утром повысился до 90,11 рубля
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Курс рубля в начале торгов вторника ушел в минус к доллару и евро после небольшого роста на открытии, при этом слегка укрепляется к юаню: американская валюта торгуется по 90,11 рубля, европейская – по 98,67 рубля, китайская - по 12,59 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.06 мск растет на 5 копеек - до 90,11 рубля, евро – на 23 копейки, до 98,67 рубля, юаня - снижается на 1 копейку, до 12,59 рубля.
На старте торгов доллар снижался на 2 копейки, юань – на 1 копейку, евро - на 12 копеек.