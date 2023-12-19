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"Спел с девочками": на Украине рассказали о "шоу" Зеленского в США - РИА Новости, 19.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:17 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/devochki-1916627946.html
"Спел с девочками": на Украине рассказали о "шоу" Зеленского в США
"Спел с девочками": на Украине рассказали о "шоу" Зеленского в США - РИА Новости, 19.12.2023
"Спел с девочками": на Украине рассказали о "шоу" Зеленского в США
Владимир Зеленский изначально не мог рассчитывать на успех в США из-за жестокой вражды с Республиканской партией, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T07:17
2023-12-19T07:17
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
владимир зеленский
олег соскин
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский изначально не мог рассчитывать на успех в США из-за жестокой вражды с Республиканской партией, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в интервью YouTube-каналу Politeka Online.&quot;Он (Зеленский. — Прим. ред.) сидит в поезде Байдена. И поэтому естественно, что его рассматривают республиканцы, Трамп и все остальные как врага, &lt;...&gt;, который еще и ведет себя нагло, по-хамски&quot;, — считает эксперт.По мнению Соскина, встречи украинского президента с официальными лицами в Вашингтоне вступали в качестве бессмысленной рекламной акцией, которую организовали компании-лоббисты за вознаграждение от Украины. Экс-советника Кучмы возмутила такая растрата средств украинских налогоплательщиков.Аналитик отметил, что президент Украины принципиально не может рассчитывать на реальный успех в США, пока республиканцы контролируют конгресс."Было понятно, что все эти встречи (с официальными лицами США. — Прим. ред.) — это бижутерия, это декорация Зеленского в США. &lt;...&gt;. Это, как в «95-м квартале» — &lt;...&gt; выскакивает труппа Зеленского, песню поют с девочками. &lt;...&gt;. Это называется перформанс. А потом дошло до реальности. А реальность эта одна — это конгресс", — заметил Соскин.Западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
https://ria.ru/20231219/bilet-1916618375.html
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в мире, сша, украина, владимир зеленский, олег соскин
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Олег Соскин
"Спел с девочками": на Украине рассказали о "шоу" Зеленского в США

Соскин: поездка Зеленского в Штаты изначально не имела шансов на успех

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Белом доме
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Белом доме - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Белом доме. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский изначально не мог рассчитывать на успех в США из-за жестокой вражды с Республиканской партией, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в интервью YouTube-каналу Politeka Online.
«

"Он (Зеленский. — Прим. ред.) сидит в поезде Байдена. И поэтому естественно, что его рассматривают республиканцы, Трамп и все остальные как врага, <...>, который еще и ведет себя нагло, по-хамски", — считает эксперт.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден в Белом доме - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
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По мнению Соскина, встречи украинского президента с официальными лицами в Вашингтоне вступали в качестве бессмысленной рекламной акцией, которую организовали компании-лоббисты за вознаграждение от Украины. Экс-советника Кучмы возмутила такая растрата средств украинских налогоплательщиков.
Аналитик отметил, что президент Украины принципиально не может рассчитывать на реальный успех в США, пока республиканцы контролируют конгресс.
"Было понятно, что все эти встречи (с официальными лицами США. — Прим. ред.) — это бижутерия, это декорация Зеленского в США. <...>. Это, как в «95-м квартале» — <...> выскакивает труппа Зеленского, песню поют с девочками. <...>. Это называется перформанс. А потом дошло до реальности. А реальность эта одна — это конгресс", — заметил Соскин.
Западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаВладимир ЗеленскийОлег Соскин
 
 
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