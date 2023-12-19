https://ria.ru/20231219/chelyust-1916626595.html

"Худшая история": на Западе рассказали, как солдат ВСУ потерял зубы

"Худшая история": на Западе рассказали, как солдат ВСУ потерял зубы - РИА Новости, 19.12.2023

"Худшая история": на Западе рассказали, как солдат ВСУ потерял зубы

Пожилому украинскому новобранцу не дали взять с собой на фронт вставную челюсть, пишет Economist. РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T06:34

2023-12-19T06:34

2023-12-19T06:34

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Пожилому украинскому новобранцу не дали взять с собой на фронт вставную челюсть, пишет Economist."Их выгнали из своих деревень без особого предупреждения. У одного пожилого новобранца даже не было возможности поднять вставную челюсть. Менее чем через неделю, проведенную в окопах Донбасса, <…> численность взвода из 20 человек сократилась на шесть. Трое погибли в бою, еще трое получили серьезные ранения", — говорится в материале.Автор статьи назвал это "одной из худших историй" о призыве на фронт.На Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Из страны запрещено выезжать мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе.

https://ria.ru/20231219/oruzhie-1916624540.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, донбасс, украина