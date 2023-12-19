"Худшая история": на Западе рассказали, как солдат ВСУ потерял зубы
Economist: пожилому украинскому новобранцу не дали поднять вставную челюсть
© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военные
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Пожилому украинскому новобранцу не дали взять с собой на фронт вставную челюсть, пишет Economist.
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"Их выгнали из своих деревень без особого предупреждения. У одного пожилого новобранца даже не было возможности поднять вставную челюсть. Менее чем через неделю, проведенную в окопах Донбасса, <…> численность взвода из 20 человек сократилась на шесть. Трое погибли в бою, еще трое получили серьезные ранения", — говорится в материале.
Автор статьи назвал это "одной из худших историй" о призыве на фронт.
На Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Из страны запрещено выезжать мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе.