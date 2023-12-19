https://ria.ru/20231219/byudzhet-1916807720.html

Парламент Германии планирует утвердить скандальный бюджет в начале февраля

Парламент Германии планирует утвердить скандальный бюджет в начале февраля - РИА Новости, 19.12.2023

Парламент Германии планирует утвердить скандальный бюджет в начале февраля

Нижняя палата парламента Германии (бундестаг) планирует провести голосование по проекту бюджета на 2024 год в конце января, а верхняя - 2 февраля, говорится в... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T19:37

2023-12-19T19:37

2023-12-19T20:48

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Нижняя палата парламента Германии (бундестаг) планирует провести голосование по проекту бюджета на 2024 год в конце января, а верхняя - 2 февраля, говорится в заявлении пресс-секретаря правительства ФРГ Штеффена Хебештрайта. "Согласно планам коалиционных фракций, бюджетный комитет бундестага должен обсудить федеральный бюджет на 2024 год на очередном заседании в середине января. Согласно этим планам, федеральный бюджет на 2024 год должен быть принят на второй неделе сессии бундестага в конце января 2024 года. Затем бундесрат сможет завершить законодательный процесс на своем заседании 2 февраля 2024 года. До тех пор применяется временное управление бюджетом", - говорится в заявлении. В заявлении приводится список мер, которые правительство Германии планирует принять для экономии средств в следующем году в связи с недавним вердиктом конституционного суда об изъятии из бюджета 60 миллиардов евро. В числе прочего Хебештрайт подтвердил планы кабмина по отмене субсидий на дизельное топливо, что принесет казне 440 миллионов евро. Также планируется отменить льготное налогообложение на транспортные средства, применяемые в лесном и сельском хозяйстве, что должно сэкономить бюджету еще 480 миллионов. Предлагаемые меры уже вызвали в понедельник крупные протесты фермеров в Берлине.Ранее министерство финансов ФРГ заморозило бюджет на дополнительные расходы правительства до конца 2023 года. Данная мера касается почти всего бюджетного ассигнования различных министерств страны, в том числе и финансирования мер правительства по удержанию цен на энергоносители и электричество, и фонда стабилизации экономики (WSF).Данный шаг стал следствием принятого ранее решения конституционного суда Германии, признавшего неправомерным перераспределение 60 миллиардов невостребованных кредитных средств из дополнительного бюджета на 2021 год для борьбы с пандемией коронавируса в фонд по защите климата. В своем решении суд опирается на действующее правило "долгового тормоза".Бундестаг 15 декабря принял предложенный кабмином проект дополнительного бюджета на 2023 год, а также принял предложение об объявлении чрезвычайной экономической ситуации в текущем году, что позволяет отменить действие "долгового тормоза".

https://ria.ru/20231219/germaniya-1916802748.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

германия, берлин (город), в мире