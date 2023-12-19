https://ria.ru/20231219/buryatiya-1916667422.html

В РПЦ рассказали о ходе реставрации собора в Бурятии

В РПЦ рассказали о ходе реставрации собора в Бурятии - РИА Новости, 19.12.2023

В РПЦ рассказали о ходе реставрации собора в Бурятии

Русская православная церковь планирует отреставрировать Троицкий собор в городе Кяхта в Республике Бурятия, окончание работ планируется приурочить к 300-летию... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T11:45

2023-12-19T11:45

2023-12-19T11:45

религия

республика бурятия

кяхта

монголия

русская православная церковь

московский патриархат

религия

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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Русская православная церковь планирует отреставрировать Троицкий собор в городе Кяхта в Республике Бурятия, окончание работ планируется приурочить к 300-летию Кяхты, которое будет отмечаться в 2027 году, сообщается на сайте РПЦ.Председатель Финансово-хозяйственного управления Московского патриархата епископ Наро-Фоминский Никандр (Пилишин) встретился с заместителем председателя правительства Республики Бурятия Алдаром Гулгеновым, сообщается на сайте РПЦ."В ходе встречи епископ Никандр проинформировал А.Ц.Гулгенова о решении Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла поддержать обращение главы Республики Бурятия с просьбой о сохранении знакового пограничного объекта, принадлежащего Русской Православной Церкви -Троицкого собора в г. Кяхте", - говорится в сообщении.В РПЦ подчеркнули, что реставрация собора будет профинансирована в рамках государственной программы "Развитие культуры", ее окончание планируется приурочить к 300-летию Кяхты, которое будет отмечаться в 2027 году.Троицкий собор - памятник русской архитектуры начала XIX века в Забайкалье - был возведен в 1812-1817 годы на границе с Монголией в городе Кяхта (до 1934 года город Троицкосавск). Архитектура собора выдержана в стиле русского классицизма. В 1963 году пожар уничтожил деревянные купол, крышу, хоры, пол храма и частично деревянные сводчатые перекрытия над вторым этажом.

https://ria.ru/20231217/rvsn-1916313854.html

республика бурятия

кяхта

монголия

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Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

республика бурятия, кяхта, монголия, русская православная церковь, московский патриархат, религия