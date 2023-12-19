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В РПЦ рассказали о ходе реставрации собора в Бурятии - РИА Новости, 19.12.2023
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Религия
 
11:45 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/buryatiya-1916667422.html
В РПЦ рассказали о ходе реставрации собора в Бурятии
В РПЦ рассказали о ходе реставрации собора в Бурятии - РИА Новости, 19.12.2023
В РПЦ рассказали о ходе реставрации собора в Бурятии
Русская православная церковь планирует отреставрировать Троицкий собор в городе Кяхта в Республике Бурятия, окончание работ планируется приурочить к 300-летию... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T11:45
2023-12-19T11:45
религия
республика бурятия
кяхта
монголия
русская православная церковь
московский патриархат
религия
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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Русская православная церковь планирует отреставрировать Троицкий собор в городе Кяхта в Республике Бурятия, окончание работ планируется приурочить к 300-летию Кяхты, которое будет отмечаться в 2027 году, сообщается на сайте РПЦ.Председатель Финансово-хозяйственного управления Московского патриархата епископ Наро-Фоминский Никандр (Пилишин) встретился с заместителем председателя правительства Республики Бурятия Алдаром Гулгеновым, сообщается на сайте РПЦ."В ходе встречи епископ Никандр проинформировал А.Ц.Гулгенова о решении Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла поддержать обращение главы Республики Бурятия с просьбой о сохранении знакового пограничного объекта, принадлежащего Русской Православной Церкви -Троицкого собора в г. Кяхте", - говорится в сообщении.В РПЦ подчеркнули, что реставрация собора будет профинансирована в рамках государственной программы "Развитие культуры", ее окончание планируется приурочить к 300-летию Кяхты, которое будет отмечаться в 2027 году.Троицкий собор - памятник русской архитектуры начала XIX века в Забайкалье - был возведен в 1812-1817 годы на границе с Монголией в городе Кяхта (до 1934 года город Троицкосавск). Архитектура собора выдержана в стиле русского классицизма. В 1963 году пожар уничтожил деревянные купол, крышу, хоры, пол храма и частично деревянные сводчатые перекрытия над вторым этажом.
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республика бурятия
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республика бурятия, кяхта, монголия, русская православная церковь, московский патриархат, религия
Религия, Республика Бурятия, Кяхта, Монголия, Русская православная церковь, Московский Патриархат, Религия
В РПЦ рассказали о ходе реставрации собора в Бурятии

РПЦ планирует закончить реставрацию Троицкого собора в Бурятии к 2027 году

© РИА Новости / Александр ПаниотовУстановка куполов на строящийся храм иконы Божией матери "Всех скорбящих радость" в поселке Торгашино (Красноярск)
Установка куполов на строящийся храм иконы Божией матери Всех скорбящих радость в поселке Торгашино (Красноярск) - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Александр Паниотов
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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Русская православная церковь планирует отреставрировать Троицкий собор в городе Кяхта в Республике Бурятия, окончание работ планируется приурочить к 300-летию Кяхты, которое будет отмечаться в 2027 году, сообщается на сайте РПЦ.
Председатель Финансово-хозяйственного управления Московского патриархата епископ Наро-Фоминский Никандр (Пилишин) встретился с заместителем председателя правительства Республики Бурятия Алдаром Гулгеновым, сообщается на сайте РПЦ.
"В ходе встречи епископ Никандр проинформировал А.Ц.Гулгенова о решении Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла поддержать обращение главы Республики Бурятия с просьбой о сохранении знакового пограничного объекта, принадлежащего Русской Православной Церкви -Троицкого собора в г. Кяхте", - говорится в сообщении.
В РПЦ подчеркнули, что реставрация собора будет профинансирована в рамках государственной программы "Развитие культуры", ее окончание планируется приурочить к 300-летию Кяхты, которое будет отмечаться в 2027 году.
Троицкий собор - памятник русской архитектуры начала XIX века в Забайкалье - был возведен в 1812-1817 годы на границе с Монголией в городе Кяхта (до 1934 года город Троицкосавск). Архитектура собора выдержана в стиле русского классицизма. В 1963 году пожар уничтожил деревянные купол, крышу, хоры, пол храма и частично деревянные сводчатые перекрытия над вторым этажом.
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РелигияРеспублика БурятияКяхтаМонголияРусская православная церковьМосковский ПатриархатРелигия
 
 
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