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Израиль дважды ударил по больнице с детьми в секторе Газа, заявили в ООН - РИА Новости, 19.12.2023
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12:41 19.12.2023 (обновлено: 12:53 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/bolnitsa-1916682342.html
Израиль дважды ударил по больнице с детьми в секторе Газа, заявили в ООН
Израиль дважды ударил по больнице с детьми в секторе Газа, заявили в ООН - РИА Новости, 19.12.2023
Израиль дважды ударил по больнице с детьми в секторе Газа, заявили в ООН
Израильская армия дважды за сутки нанесла удар по больнице в Хан-Юнисе, заполненной детьми, заявил на брифинге в Женеве пресс-секретарь Детского фонда ООН... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T12:41
2023-12-19T12:53
в мире
израиль
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ЖЕНЕВА, 19 дек – РИА Новости. Израильская армия дважды за сутки нанесла удар по больнице в Хан-Юнисе, заполненной детьми, заявил на брифинге в Женеве пресс-секретарь Детского фонда ООН Джеймс Элдер."Сектор Газа по-прежнему остается самым опасным местом в мире для детей, и ситуация с каждым днем ухудшается. За последние 24 часа израильская армия нанесла удар по крупнейшей больнице сектора Газа на юге в Хан-Юнисе. Дважды. Эта больница заполнена одинокими детьми и женщинами с детьми", - сказал он.
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в мире, израиль, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль дважды ударил по больнице с детьми в секторе Газа, заявили в ООН

ООН: Израиль дважды ударил по больнице, заполненной детьми, в секторе Газа

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия обстрелов Сектора Газа
Последствия обстрелов Сектора Газа - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия обстрелов Сектора Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 19 дек – РИА Новости. Израильская армия дважды за сутки нанесла удар по больнице в Хан-Юнисе, заполненной детьми, заявил на брифинге в Женеве пресс-секретарь Детского фонда ООН Джеймс Элдер.
"Сектор Газа по-прежнему остается самым опасным местом в мире для детей, и ситуация с каждым днем ухудшается. За последние 24 часа израильская армия нанесла удар по крупнейшей больнице сектора Газа на юге в Хан-Юнисе. Дважды. Эта больница заполнена одинокими детьми и женщинами с детьми", - сказал он.
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В миреИзраильООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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