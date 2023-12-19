https://ria.ru/20231219/bolnitsa-1916682342.html

Израиль дважды ударил по больнице с детьми в секторе Газа, заявили в ООН

Израиль дважды ударил по больнице с детьми в секторе Газа, заявили в ООН - РИА Новости, 19.12.2023

Израиль дважды ударил по больнице с детьми в секторе Газа, заявили в ООН

Израильская армия дважды за сутки нанесла удар по больнице в Хан-Юнисе, заполненной детьми, заявил на брифинге в Женеве пресс-секретарь Детского фонда ООН... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T12:41

2023-12-19T12:41

2023-12-19T12:53

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ЖЕНЕВА, 19 дек – РИА Новости. Израильская армия дважды за сутки нанесла удар по больнице в Хан-Юнисе, заполненной детьми, заявил на брифинге в Женеве пресс-секретарь Детского фонда ООН Джеймс Элдер."Сектор Газа по-прежнему остается самым опасным местом в мире для детей, и ситуация с каждым днем ухудшается. За последние 24 часа израильская армия нанесла удар по крупнейшей больнице сектора Газа на юге в Хан-Юнисе. Дважды. Эта больница заполнена одинокими детьми и женщинами с детьми", - сказал он.

https://ria.ru/20231219/livan-1916657568.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году