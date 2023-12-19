"Билет на выход". В США раскрыли необычную деталь визита Зеленского
Джонсон: Байден подал Зеленскому сигнал о выходе из конфликта
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден в Белом доме
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден в Белом доме. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. В риторике президента США Джо Байдена произошли кардинальные изменения, которые сигнализируют о скором выходе Вашингтона из конфликта на Украине, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Эксперт обратил внимание на заявление, которое американский лидер сделал по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в среду.
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"Заметьте, как было раньше: «Мы (США. — Прим. ред.) с вами столько, сколько потребуется, сколько потребуется!» А теперь Байден на прошлой неделе (сказал. — Прим. ред.): «Мы с вами столько, сколько сможем»", — заметил экс-разведчик.
По мнению Джонсона, такая тонкая перемена в риторике стала очередным свидетельством смены настроя в Вашингтоне. Белый дом готов оказывать полномасштабное давление на Зеленского, считает аналитик.
Эксперт также предположил, что Украина разделит судьбу Южного Вьетнама и других союзников, которых в свое время "предательски бросили" Штаты.
"«Столько, сколько сможем» означает: «Мы (США. — Прим. ред.) уже купили билет на выход, мы бросаем тебя (Зеленского. — Прим. ред.), удачи»", — расшифровал слова Байдена экс-разведчик.
Западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.