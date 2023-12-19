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"Билет на выход". В США раскрыли необычную деталь визита Зеленского - РИА Новости, 19.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:00 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/bilet-1916618375.html
"Билет на выход". В США раскрыли необычную деталь визита Зеленского
"Билет на выход". В США раскрыли необычную деталь визита Зеленского - РИА Новости, 19.12.2023
"Билет на выход". В США раскрыли необычную деталь визита Зеленского
В риторике президента США Джо Байдена произошли кардинальные изменения, которые сигнализируют о скором выходе Вашингтона из конфликта на Украине, заявил бывший... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T03:00
2023-12-19T03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
владимир зеленский
джо байден
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. В риторике президента США Джо Байдена произошли кардинальные изменения, которые сигнализируют о скором выходе Вашингтона из конфликта на Украине, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.Эксперт обратил внимание на заявление, которое американский лидер сделал по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в среду.&quot;Заметьте, как было раньше: «Мы (США. — Прим. ред.) с вами столько, сколько потребуется, сколько потребуется!» А теперь Байден на прошлой неделе (сказал. — Прим. ред.): «Мы с вами столько, сколько сможем»&quot;, — заметил экс-разведчик.По мнению Джонсона, такая тонкая перемена в риторике стала очередным свидетельством смены настроя в Вашингтоне. Белый дом готов оказывать полномасштабное давление на Зеленского, считает аналитик. Эксперт также предположил, что Украина разделит судьбу Южного Вьетнама и других союзников, которых в свое время "предательски бросили" Штаты."«Столько, сколько сможем» означает: «Мы (США. — Прим. ред.) уже купили билет на выход, мы бросаем тебя (Зеленского. — Прим. ред.), удачи»", — расшифровал слова Байдена экс-разведчик.Западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
https://ria.ru/20231219/bayden-1916614819.html
https://ria.ru/20231218/peregovory-1916385224.html
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в мире, сша, украина, владимир зеленский, джо байден, центральное разведывательное управление (цру)
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Джо Байден, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
"Билет на выход". В США раскрыли необычную деталь визита Зеленского

Джонсон: Байден подал Зеленскому сигнал о выходе из конфликта

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден в Белом доме
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден в Белом доме - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден в Белом доме. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. В риторике президента США Джо Байдена произошли кардинальные изменения, которые сигнализируют о скором выходе Вашингтона из конфликта на Украине, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Эксперт обратил внимание на заявление, которое американский лидер сделал по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в среду.
«

"Заметьте, как было раньше: «Мы (США. — Прим. ред.) с вами столько, сколько потребуется, сколько потребуется!» А теперь Байден на прошлой неделе (сказал. — Прим. ред.): «Мы с вами столько, сколько сможем»", — заметил экс-разведчик.

По мнению Джонсона, такая тонкая перемена в риторике стала очередным свидетельством смены настроя в Вашингтоне. Белый дом готов оказывать полномасштабное давление на Зеленского, считает аналитик.
Президент США Джо Байден выступает с заявлением по Украине в Белом доме - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
В ВСУ заподозрили США в желании сдать Украину
01:14
Эксперт также предположил, что Украина разделит судьбу Южного Вьетнама и других союзников, которых в свое время "предательски бросили" Штаты.
"«Столько, сколько сможем» означает: «Мы (США. — Прим. ред.) уже купили билет на выход, мы бросаем тебя (Зеленского. — Прим. ред.), удачи»", — расшифровал слова Байдена экс-разведчик.
Западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
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Вчера, 04:47
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаВладимир ЗеленскийДжо БайденЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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