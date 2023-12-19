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СМИ: экс-помощник Байдена заявил, что президент США стал врагом самого себя - РИА Новости, 19.12.2023
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18:18 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/biden-1916785885.html
СМИ: экс-помощник Байдена заявил, что президент США стал врагом самого себя
СМИ: экс-помощник Байдена заявил, что президент США стал врагом самого себя - РИА Новости, 19.12.2023
СМИ: экс-помощник Байдена заявил, что президент США стал врагом самого себя
Президент США Джо Байден стал худшим врагом самого себя из-за собственного насыщенного графика работы, заявил интернет-изданию Axios один из его бывших... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T18:18
2023-12-19T18:18
сша
в мире
джо байден
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ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден стал худшим врагом самого себя из-за собственного насыщенного графика работы, заявил интернет-изданию Axios один из его бывших помощников, комментируя загрузку американского лидера в его возрасте - в ноябре Байдену исполнился 81 год. "Он является худшим врагом самого себя, когда речь идет о его расписании", - сообщил о нагрузке президента его бывший помощник, пожелавший остаться неизвестным. По словам бывших и действующих сотрудников американской администрации, Байден стремится к большему количеству поездок и мероприятий, чем ему следует, учитывая тот факт, что нынешний глава государства является самым старым президентом США в своем 81-летнем возрасте. Опасения также связаны с планами Байдена на переизбрание, принимая во внимание, что ему предстоит доработать до января 2029 года в случае победы на выборах. В этом случае президент покинет свой пост только в 86 лет. "Ряд действующих и бывших помощников считают, что Байден не понимает, насколько старым он может оказаться", - подчеркивает издание. Супруга президента Джилл Байден, по словам собедников, глубоко погружена в график работы американского лидера, "присматривая за его расписанием", чтобы давать ему как можно больше времени на отдых и корректировать диету. При этом Байдена расстраивает, когда люди думаю о нем как о слишком старом для работы в должности главнокомандующего и американского лидера.
https://ria.ru/20231211/biden-1914958836.html
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сша, в мире, джо байден
США, В мире, Джо Байден
СМИ: экс-помощник Байдена заявил, что президент США стал врагом самого себя

Axios: Байден стал худшим врагом самого себя из-за напряженного графика работы

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден стал худшим врагом самого себя из-за собственного насыщенного графика работы, заявил интернет-изданию Axios один из его бывших помощников, комментируя загрузку американского лидера в его возрасте - в ноябре Байдену исполнился 81 год.
"Он является худшим врагом самого себя, когда речь идет о его расписании", - сообщил о нагрузке президента его бывший помощник, пожелавший остаться неизвестным.
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По словам бывших и действующих сотрудников американской администрации, Байден стремится к большему количеству поездок и мероприятий, чем ему следует, учитывая тот факт, что нынешний глава государства является самым старым президентом США в своем 81-летнем возрасте. Опасения также связаны с планами Байдена на переизбрание, принимая во внимание, что ему предстоит доработать до января 2029 года в случае победы на выборах. В этом случае президент покинет свой пост только в 86 лет.
"Ряд действующих и бывших помощников считают, что Байден не понимает, насколько старым он может оказаться", - подчеркивает издание.
Супруга президента Джилл Байден, по словам собедников, глубоко погружена в график работы американского лидера, "присматривая за его расписанием", чтобы давать ему как можно больше времени на отдых и корректировать диету. При этом Байдена расстраивает, когда люди думаю о нем как о слишком старом для работы в должности главнокомандующего и американского лидера.
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