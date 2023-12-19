https://ria.ru/20231219/bespilotniki-1916634839.html
В России представили первое открытое ПО для дронов
В России представили первое открытое ПО для дронов - РИА Новости, 19.12.2023
В России представили первое открытое ПО для дронов
В России разработали первое в стране открытое программное обеспечение (ПО) для беспилотников, рассказали РИА Новости в пресс-службе НТИ, а также гендиректор... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T09:07
2023-12-19T09:07
2023-12-19T11:31
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. В России разработали первое в стране открытое программное обеспечение (ПО) для беспилотников, рассказали РИА Новости в пресс-службе НТИ, а также гендиректор компании "АСВ софт" — участника рынка "Аэронет" НТИ — Алексей Волошкевич. "Российские разработчики создали открытое ПО по управлению беспилотными летательными аппаратами, наземными станциями связи и различной полезной нагрузкой, что позволит ускорить развитие отрасли БАС в России. <...> Asv.Drones — это комплексное кросс-платформенное ПО с открытым исходным кодом от компании-участника рынка "Аэронет" НТИ ООО "АСВ софт", — сказали в НТИ. Как уточнил Волошкевич, это первая такая разработка в стране, хотя у нее и есть зарубежные аналоги."Открытое ПО хорошо тем, что для многих разработчиков будет понижен порог входа, то есть все новые компании, которые сейчас будут заниматься развитием производства собственных дронов, смогут не изобретать велосипед, а воспользоваться российским проверенным ПО, которое достаточно большой объем времени, и ресурсов, и денег сэкономит", — добавил он. ПО, разработанное "АСВ софт", позволяет одному оператору одновременно управлять сразу несколькими беспилотниками. Также оно поддерживает командный режим — когда несколько операторов управляют одним или несколькими дронами. Asv.Drones поддерживает все типы операционных систем: Windows, Linux, Android, MacOS и iOS. "Плюс в нашем ПО заложена система плагинов на всех уровнях, таким образом, все разработчики могут писать закрытую часть только под себя и продавать своим клиентам, условно пользуясь нашим ПО и дописывая только те модули, которые им необходимы. Ну или обращаясь к нам, чтобы мы дописали, адаптировали под них, создавали специальные закрытые модули", — отметил Волошкевич.Открытый софт может использоваться для разных типов устройств, например, мультироторов (беспилотники, которые имеют более двух несущих винтов), летательных аппаратов с неподвижным крылом, самолетов вертикального взлета и посадки (VTOL) и других.
https://ria.ru/20231128/bespilotnik-1912288125.html
https://ria.ru/20231111/bespilotnik-1908801462.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, агентство по страхованию вкладов, технологии
Россия, Агентство по страхованию вкладов, Технологии
В России представили первое открытое ПО для дронов
Российские разработчики представили первое в стране открытое ПО для дронов
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. В России разработали первое в стране открытое программное обеспечение (ПО) для беспилотников, рассказали РИА Новости в пресс-службе НТИ, а также гендиректор компании "АСВ софт" — участника рынка "Аэронет" НТИ — Алексей Волошкевич.
"Российские разработчики создали открытое ПО по управлению беспилотными летательными аппаратами, наземными станциями связи и различной полезной нагрузкой, что позволит ускорить развитие отрасли БАС в России
. <...> Asv.Drones — это комплексное кросс-платформенное ПО с открытым исходным кодом от компании-участника рынка "Аэронет" НТИ ООО "АСВ софт", — сказали в НТИ.
Как уточнил Волошкевич, это первая такая разработка в стране, хотя у нее и есть зарубежные аналоги.
"Открытое ПО хорошо тем, что для многих разработчиков будет понижен порог входа, то есть все новые компании, которые сейчас будут заниматься развитием производства собственных дронов, смогут не изобретать велосипед, а воспользоваться российским проверенным ПО, которое достаточно большой объем времени, и ресурсов, и денег сэкономит", — добавил он.
ПО, разработанное "АСВ софт", позволяет одному оператору одновременно управлять сразу несколькими беспилотниками. Также оно поддерживает командный режим — когда несколько операторов управляют одним или несколькими дронами. Asv.Drones поддерживает все типы операционных систем: Windows, Linux, Android, MacOS и iOS.
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"Плюс в нашем ПО заложена система плагинов на всех уровнях, таким образом, все разработчики могут писать закрытую часть только под себя и продавать своим клиентам, условно пользуясь нашим ПО и дописывая только те модули, которые им необходимы. Ну или обращаясь к нам, чтобы мы дописали, адаптировали под них, создавали специальные закрытые модули", — отметил Волошкевич.
Открытый софт может использоваться для разных типов устройств, например, мультироторов (беспилотники, которые имеют более двух несущих винтов), летательных аппаратов с неподвижным крылом, самолетов вертикального взлета и посадки (VTOL) и других.
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