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В Горловке беспилотник ВСУ упал на кровлю супермаркета и взорвался
В Горловке беспилотник ВСУ упал на кровлю супермаркета и взорвался - РИА Новости, 19.12.2023
В Горловке беспилотник ВСУ упал на кровлю супермаркета и взорвался
Украинский беспилотник упал на кровлю супермаркета в центре Горловки и взорвался, никто не пострадал, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T15:08
2023-12-19T15:08
2023-12-19T15:17
специальная военная операция на украине
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иван приходько
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ДОНЕЦК, 19 дек – РИА Новости. Украинский беспилотник упал на кровлю супермаркета в центре Горловки и взорвался, никто не пострадал, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате украинской вооруженной агрессии вражеский беспилотный летательный аппарат упал на кровлю первого республиканского супермаркета и разорвался (микрорайон "Квартал 245", Центрально-Городской район Горловки). Без пострадавших", - написал Приходько в Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Кроме того, украинские войска с 13.50 по 14.50 выпустили еще 13 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка и Горловке.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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В Горловке беспилотник ВСУ упал на кровлю супермаркета и взорвался
В центре Горловки беспилотник ВСУ упал на кровлю супермаркета и взорвался