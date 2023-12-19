https://ria.ru/20231219/bespilotnik-1916675838.html

При уничтожении БПЛА в Калужской области никто не пострадал

При уничтожении БПЛА в Калужской области никто не пострадал - РИА Новости, 19.12.2023

При уничтожении БПЛА в Калужской области никто не пострадал

Никто не пострадал при уничтожении беспилотника в Калужской области, разрушений тоже нет, сообщил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале. РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T12:14

2023-12-19T12:14

2023-12-19T12:14

происшествия

калужская область

россия

козельский район

владислав шапша

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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 дек - РИА Новости. Никто не пострадал при уничтожении беспилотника в Калужской области, разрушений тоже нет, сообщил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале. Ранее во вторник Минобороны РФ сообщило, что российские средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Калужской областью. Шапша написал, что беспилотник сбит на территории Козельского района. "По предварительной информации работающих на месте оперативных групп, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет", - написал губернатор.

https://ria.ru/20231216/bespilotnik-1916237605.html

калужская область

россия

козельский район

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Варвара Скокшина

происшествия, калужская область, россия, козельский район, владислав шапша