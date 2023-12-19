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При уничтожении БПЛА в Калужской области никто не пострадал - РИА Новости, 19.12.2023
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12:14 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/bespilotnik-1916675838.html
При уничтожении БПЛА в Калужской области никто не пострадал
При уничтожении БПЛА в Калужской области никто не пострадал - РИА Новости, 19.12.2023
При уничтожении БПЛА в Калужской области никто не пострадал
Никто не пострадал при уничтожении беспилотника в Калужской области, разрушений тоже нет, сообщил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T12:14
2023-12-19T12:14
происшествия
калужская область
россия
козельский район
владислав шапша
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 дек - РИА Новости. Никто не пострадал при уничтожении беспилотника в Калужской области, разрушений тоже нет, сообщил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале. Ранее во вторник Минобороны РФ сообщило, что российские средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Калужской областью. Шапша написал, что беспилотник сбит на территории Козельского района. "По предварительной информации работающих на месте оперативных групп, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет", - написал губернатор.
https://ria.ru/20231216/bespilotnik-1916237605.html
калужская область
россия
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происшествия, калужская область, россия, козельский район, владислав шапша
Происшествия, Калужская область, Россия, Козельский район, Владислав Шапша
При уничтожении БПЛА в Калужской области никто не пострадал

Губернатор Шапша: при уничтожении дрона в Калужской области никто не пострадал

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 дек - РИА Новости. Никто не пострадал при уничтожении беспилотника в Калужской области, разрушений тоже нет, сообщил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале.
Ранее во вторник Минобороны РФ сообщило, что российские средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Калужской областью.
Шапша написал, что беспилотник сбит на территории Козельского района.
"По предварительной информации работающих на месте оперативных групп, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет", - написал губернатор.
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ПроисшествияКалужская областьРоссияКозельский районВладислав Шапша
 
 
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