https://ria.ru/20231219/bespilotnik-1916656213.html
Над Брянской областью сбили еще один украинский беспилотник
Над Брянской областью сбили еще один украинский беспилотник - РИА Новости, 19.12.2023
Над Брянской областью сбили еще один украинский беспилотник
Российские средства противовоздушной обороны сбили уже третий украинский беспилотник за утро над Брянской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T11:00
2023-12-19T11:00
2023-12-19T11:01
специальная военная операция на украине
брянская область
россия
безопасность
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911503553_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_45723aedf27835aef0722a9e6cf023ca.jpg
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российские средства противовоздушной обороны сбили уже третий украинский беспилотник за утро над Брянской областью, сообщило Минобороны РФ."19 декабря в 10.20 мск пресечена очередная попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа. Дежурными средствами ПВО третий за сегодняшнее утро украинский БПЛА уничтожен над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.Предыдущие два были сбиты в 9.20 мск и около 10 утра.
https://ria.ru/20231219/oruzhie-1916624540.html
брянская область
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911503553_81:0:2812:2048_1920x0_80_0_0_ff35824127ba394cc8f86a01bf2934db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, россия, безопасность, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Россия, Безопасность, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Над Брянской областью сбили еще один украинский беспилотник
Минобороны: над Брянской областью сбили третий за утро украинский беспилотник
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российские средства противовоздушной обороны сбили уже третий украинский беспилотник за утро над Брянской областью, сообщило Минобороны РФ.
"19 декабря в 10.20 мск пресечена очередная попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа. Дежурными средствами ПВО третий за сегодняшнее утро украинский БПЛА уничтожен над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
Предыдущие два были сбиты в 9.20 мск и около 10 утра.
В США заявили о беспомощности ВСУ против "страшного" российского оружия