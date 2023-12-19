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Над Брянской областью сбили еще один украинский беспилотник - РИА Новости, 19.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:00 19.12.2023 (обновлено: 11:01 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/bespilotnik-1916656213.html
Над Брянской областью сбили еще один украинский беспилотник
Над Брянской областью сбили еще один украинский беспилотник - РИА Новости, 19.12.2023
Над Брянской областью сбили еще один украинский беспилотник
Российские средства противовоздушной обороны сбили уже третий украинский беспилотник за утро над Брянской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T11:00
2023-12-19T11:01
специальная военная операция на украине
брянская область
россия
безопасность
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российские средства противовоздушной обороны сбили уже третий украинский беспилотник за утро над Брянской областью, сообщило Минобороны РФ."19 декабря в 10.20 мск пресечена очередная попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа. Дежурными средствами ПВО третий за сегодняшнее утро украинский БПЛА уничтожен над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.Предыдущие два были сбиты в 9.20 мск и около 10 утра.
https://ria.ru/20231219/oruzhie-1916624540.html
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брянская область, россия, безопасность, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Россия, Безопасность, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Над Брянской областью сбили еще один украинский беспилотник

Минобороны: над Брянской областью сбили третий за утро украинский беспилотник

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБоевая стрельба зенитным дивизионом ПВО
Боевая стрельба зенитным дивизионом ПВО - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Боевая стрельба зенитным дивизионом ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российские средства противовоздушной обороны сбили уже третий украинский беспилотник за утро над Брянской областью, сообщило Минобороны РФ.
"19 декабря в 10.20 мск пресечена очередная попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа. Дежурными средствами ПВО третий за сегодняшнее утро украинский БПЛА уничтожен над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
Предыдущие два были сбиты в 9.20 мск и около 10 утра.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьРоссияБезопасностьУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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