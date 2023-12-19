https://ria.ru/20231219/bespilotnik-1916656213.html

Над Брянской областью сбили еще один украинский беспилотник

Над Брянской областью сбили еще один украинский беспилотник - РИА Новости, 19.12.2023

Над Брянской областью сбили еще один украинский беспилотник

Российские средства противовоздушной обороны сбили уже третий украинский беспилотник за утро над Брянской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T11:00

2023-12-19T11:00

2023-12-19T11:01

специальная военная операция на украине

брянская область

россия

безопасность

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российские средства противовоздушной обороны сбили уже третий украинский беспилотник за утро над Брянской областью, сообщило Минобороны РФ."19 декабря в 10.20 мск пресечена очередная попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа. Дежурными средствами ПВО третий за сегодняшнее утро украинский БПЛА уничтожен над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.Предыдущие два были сбиты в 9.20 мск и около 10 утра.

https://ria.ru/20231219/oruzhie-1916624540.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

брянская область, россия, безопасность, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр