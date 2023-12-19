https://ria.ru/20231219/bespilotnik-1916653394.html
Над Брянской областью сбили третий беспилотник
Над Брянской областью сбили третий беспилотник - РИА Новости, 19.12.2023
Над Брянской областью сбили третий беспилотник
Российские средства противовоздушной обороны сбили уже третий украинский беспилотник за утро над Брянской областью, сообщил в телеграм-канале губернатор... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T10:49
2023-12-19T10:49
2023-12-19T11:09
брянская область
происшествия
брянский район
специальная военная операция на украине
александр богомаз
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российские средства противовоздушной обороны сбили уже третий украинский беспилотник за утро над Брянской областью, сообщил в телеграм-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз."Выявлена и пресечена третья попытка украинских террористов атаковать сегодня территорию нашего региона", - написал Богомаз. По его словам, на месте работают оперативные и экстренные службы.Предыдущие два беспилотника были сбиты в 9.20 мск и около 10 утра.
https://ria.ru/20231217/bespilotniki-1916268150.html
брянская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, происшествия, брянский район, александр богомаз
Брянская область, Происшествия, Брянский район, Специальная военная операция на Украине, Александр Богомаз
Над Брянской областью сбили третий беспилотник
Богомаз: над Брянской областью сбили третий беспилотник, пострадавших нет