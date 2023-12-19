https://ria.ru/20231219/bespilotnik-1916653394.html

Над Брянской областью сбили третий беспилотник

Над Брянской областью сбили третий беспилотник - РИА Новости, 19.12.2023

Над Брянской областью сбили третий беспилотник

Российские средства противовоздушной обороны сбили уже третий украинский беспилотник за утро над Брянской областью, сообщил в телеграм-канале губернатор... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T10:49

2023-12-19T10:49

2023-12-19T11:09

брянская область

происшествия

брянский район

специальная военная операция на украине

александр богомаз

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российские средства противовоздушной обороны сбили уже третий украинский беспилотник за утро над Брянской областью, сообщил в телеграм-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз."Выявлена и пресечена третья попытка украинских террористов атаковать сегодня территорию нашего региона", - написал Богомаз. По его словам, на месте работают оперативные и экстренные службы.Предыдущие два беспилотника были сбиты в 9.20 мск и около 10 утра.

https://ria.ru/20231217/bespilotniki-1916268150.html

брянская область

брянский район

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Влада Копылова

брянская область, происшествия, брянский район, александр богомаз