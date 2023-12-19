Рейтинг@Mail.ru
Над Брянской областью сбили третий беспилотник - РИА Новости, 19.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:49 19.12.2023 (обновлено: 11:09 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/bespilotnik-1916653394.html
Над Брянской областью сбили третий беспилотник
Над Брянской областью сбили третий беспилотник - РИА Новости, 19.12.2023
Над Брянской областью сбили третий беспилотник
Российские средства противовоздушной обороны сбили уже третий украинский беспилотник за утро над Брянской областью, сообщил в телеграм-канале губернатор... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T10:49
2023-12-19T11:09
брянская область
происшествия
брянский район
специальная военная операция на украине
александр богомаз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854826138_0:293:3072:2021_1920x0_80_0_0_a16cea4d9e1603e0ec76a0e6fa3c99b1.jpg
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российские средства противовоздушной обороны сбили уже третий украинский беспилотник за утро над Брянской областью, сообщил в телеграм-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз."Выявлена и пресечена третья попытка украинских террористов атаковать сегодня территорию нашего региона", - написал Богомаз. По его словам, на месте работают оперативные и экстренные службы.Предыдущие два беспилотника были сбиты в 9.20 мск и около 10 утра.
https://ria.ru/20231217/bespilotniki-1916268150.html
брянская область
брянский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854826138_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_32a90aadf5a536d1cd0c5dd1546900ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
брянская область, происшествия, брянский район, александр богомаз
Брянская область, Происшествия, Брянский район, Специальная военная операция на Украине, Александр Богомаз
Над Брянской областью сбили третий беспилотник

Богомаз: над Брянской областью сбили третий беспилотник, пострадавших нет

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российские средства противовоздушной обороны сбили уже третий украинский беспилотник за утро над Брянской областью, сообщил в телеграм-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.
"Выявлена и пресечена третья попытка украинских террористов атаковать сегодня территорию нашего региона", - написал Богомаз. По его словам, на месте работают оперативные и экстренные службы.
Предыдущие два беспилотника были сбиты в 9.20 мск и около 10 утра.
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
Над Волгоградской областью сбили два беспилотника
17 декабря, 08:09
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьПроисшествияБрянский районАлександр Богомаз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала