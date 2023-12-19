https://ria.ru/20231219/bespilotnik-1916646406.html
Над Брянской областью сбили еще один беспилотник
Над Брянской областью сбили еще один беспилотник - РИА Новости, 19.12.2023
Над Брянской областью сбили еще один беспилотник
Российские средства ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник над территорией Брянской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T10:22
2023-12-19T10:22
2023-12-19T10:42
брянская область
россия
безопасность
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник над территорией Брянской области, сообщили в Минобороны РФ."Девятнадцатого декабря около 10 часов пресечена очередная попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа. Дежурными средствами ПВО еще один украинский БПЛА уничтожен над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.Ранее ведомство проинформировало об уничтожении украинского дрона в регионе в районе 9.20 мск.Губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнил, что беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Брянским районом."Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам!" – написал Богомаз в Telegram-канале.
https://ria.ru/20231217/bespilotniki-1916268150.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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брянская область, россия, безопасность
Брянская область, Россия, Безопасность
Над Брянской областью сбили еще один беспилотник
Минобороны сообщило о втором беспилотнике, сбитом над Брянской областью
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник над территорией Брянской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Девятнадцатого декабря около 10 часов пресечена очередная попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа. Дежурными средствами ПВО еще один украинский БПЛА уничтожен над территорией Брянской области
", - говорится в сообщении.
Ранее ведомство проинформировало об уничтожении украинского дрона в регионе в районе 9.20 мск.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнил, что беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Брянским районом.
"Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам!" – написал Богомаз в Telegram-канале.
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