https://ria.ru/20231219/bespilotnik-1916646406.html

Над Брянской областью сбили еще один беспилотник

Над Брянской областью сбили еще один беспилотник - РИА Новости, 19.12.2023

Над Брянской областью сбили еще один беспилотник

Российские средства ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник над территорией Брянской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T10:22

2023-12-19T10:22

2023-12-19T10:42

брянская область

россия

безопасность

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник над территорией Брянской области, сообщили в Минобороны РФ."Девятнадцатого декабря около 10 часов пресечена очередная попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа. Дежурными средствами ПВО еще один украинский БПЛА уничтожен над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.Ранее ведомство проинформировало об уничтожении украинского дрона в регионе в районе 9.20 мск.Губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнил, что беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Брянским районом."Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам!" – написал Богомаз в Telegram-канале.

https://ria.ru/20231217/bespilotniki-1916268150.html

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Варвара Скокшина

брянская область, россия, безопасность