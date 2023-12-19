https://ria.ru/20231219/bespilotnik-1916642944.html

Брянский губернатор рассказал о сбитом украинском беспилотнике

Брянский губернатор рассказал о сбитом украинском беспилотнике - РИА Новости, 19.12.2023

Брянский губернатор рассказал о сбитом украинском беспилотнике

Украинский беспилотник уничтожен над Брянским районом, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T09:59

2023-12-19T09:59

2023-12-19T10:04

брянский район

безопасность

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Украинский беспилотник уничтожен над Брянским районом, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.Об уничтожении средствами ПВО украинского дрона над территорией области чуть раньше сообщило Минобороны."Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Силами ПВО министерства обороны РФ над Брянским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз.Он добавил, что на месте работают оперативные службы.

https://ria.ru/20231214/bespilotnik-1915673658.html

брянский район

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

брянский район, безопасность