https://ria.ru/20231219/bespilotnik-1916642944.html
Брянский губернатор рассказал о сбитом украинском беспилотнике
Брянский губернатор рассказал о сбитом украинском беспилотнике - РИА Новости, 19.12.2023
Брянский губернатор рассказал о сбитом украинском беспилотнике
Украинский беспилотник уничтожен над Брянским районом, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T09:59
2023-12-19T09:59
2023-12-19T10:04
брянский район
безопасность
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Украинский беспилотник уничтожен над Брянским районом, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.Об уничтожении средствами ПВО украинского дрона над территорией области чуть раньше сообщило Минобороны."Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Силами ПВО министерства обороны РФ над Брянским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз.Он добавил, что на месте работают оперативные службы.
https://ria.ru/20231214/bespilotnik-1915673658.html
брянский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянский район, безопасность
Брянский район, Безопасность
Брянский губернатор рассказал о сбитом украинском беспилотнике
Губернатор: над Брянской областью сбили украинский беспилотник самолетного типа