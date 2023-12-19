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Брянский губернатор рассказал о сбитом украинском беспилотнике - РИА Новости, 19.12.2023
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09:59 19.12.2023 (обновлено: 10:04 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/bespilotnik-1916642944.html
Брянский губернатор рассказал о сбитом украинском беспилотнике
Брянский губернатор рассказал о сбитом украинском беспилотнике - РИА Новости, 19.12.2023
Брянский губернатор рассказал о сбитом украинском беспилотнике
Украинский беспилотник уничтожен над Брянским районом, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T09:59
2023-12-19T10:04
брянский район
безопасность
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Украинский беспилотник уничтожен над Брянским районом, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.Об уничтожении средствами ПВО украинского дрона над территорией области чуть раньше сообщило Минобороны."Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Силами ПВО министерства обороны РФ над Брянским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз.Он добавил, что на месте работают оперативные службы.
https://ria.ru/20231214/bespilotnik-1915673658.html
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брянский район, безопасность
Брянский район, Безопасность
Брянский губернатор рассказал о сбитом украинском беспилотнике

Губернатор: над Брянской областью сбили украинский беспилотник самолетного типа

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Украинский беспилотник уничтожен над Брянским районом, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
Об уничтожении средствами ПВО украинского дрона над территорией области чуть раньше сообщило Минобороны.
"Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Силами ПВО министерства обороны РФ над Брянским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз.
Он добавил, что на месте работают оперативные службы.
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