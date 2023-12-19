https://ria.ru/20231219/bespilotnik-1916641566.html
ПВО сбила беспилотник над Брянской областью
ПВО сбила беспилотник над Брянской областью - РИА Новости, 19.12.2023
ПВО сбила беспилотник над Брянской областью
Российская ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T09:46
2023-12-19T09:46
2023-12-19T09:57
брянская область
россия
безопасность
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российская ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ."Сегодня около 9.20 пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении."Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА уничтожен над территорией Брянской области", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20231217/bespilotniki-1916265377.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, россия, безопасность
Брянская область, Россия, Безопасность
ПВО сбила беспилотник над Брянской областью
Минобороны: ПВО утром уничтожила украинский беспилотник над Брянской областью