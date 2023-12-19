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Байден чертыхнулся на мемориальной службе в кафедральном соборе Вашингтона - РИА Новости, 19.12.2023
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20:49 19.12.2023 (обновлено: 21:20 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/bayden-1916816797.html
Байден чертыхнулся на мемориальной службе в кафедральном соборе Вашингтона
Байден чертыхнулся на мемориальной службе в кафедральном соборе Вашингтона - РИА Новости, 19.12.2023
Байден чертыхнулся на мемориальной службе в кафедральном соборе Вашингтона
Президент США Джо Байден позволил себе выругаться во время выступления в кафедральном соборе Вашингтона. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T20:49
2023-12-19T21:20
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ВАШИНГТОН, 19 дек — РИА Новости. Президент США Джо Байден позволил себе выругаться во время выступления в кафедральном соборе Вашингтона.Уточняется, что в этом месте проходила мемориальная служба в память о первой в истории женщине в составе Верховного суда страны Сандре О'Коннор. Трансляцию выступления вел Белый дом.&quot;Помогала вдохновлять поколения женщин в каждой части американской жизни, включая и сам суд. Помогала открывать двери, защищать свободы и доказывать, что женщины могут не только делать то же, что и мужчины, но часто делать это куда лучше, черт побери&quot;, — сказал глава государства.После своей реплики Байден извинился за сказанное им ругательство. Первого декабря Верховный суд США сообщил, что первая в истории женщина в составе этой инстанции Сандра О'Коннор умерла в возрасте 93 лет. Она проработала в высшем органе судебной власти с 1981 по 2006 годы. Причиной смерти в пресс-релизе названо "осложнение деменции, возможно, болезни Альцгеймера и респираторного заболевания". Сейчас в состав Верховного суда входят четыре женщины и пятеро мужчин.
https://ria.ru/20231218/bayden-1916589103.html
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в мире, вашингтон (штат), джо байден, сша
В мире, Вашингтон (штат), Джо Байден, США
Байден чертыхнулся на мемориальной службе в кафедральном соборе Вашингтона

Байден чертыхнулся на мемориальной службе в память о Сандре О'Коннор

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 дек — РИА Новости. Президент США Джо Байден позволил себе выругаться во время выступления в кафедральном соборе Вашингтона.
Уточняется, что в этом месте проходила мемориальная служба в память о первой в истории женщине в составе Верховного суда страны Сандре О'Коннор. Трансляцию выступления вел Белый дом.
«

"Помогала вдохновлять поколения женщин в каждой части американской жизни, включая и сам суд. Помогала открывать двери, защищать свободы и доказывать, что женщины могут не только делать то же, что и мужчины, но часто делать это куда лучше, черт побери", — сказал глава государства.

После своей реплики Байден извинился за сказанное им ругательство.
Первого декабря Верховный суд США сообщил, что первая в истории женщина в составе этой инстанции Сандра О'Коннор умерла в возрасте 93 лет. Она проработала в высшем органе судебной власти с 1981 по 2006 годы. Причиной смерти в пресс-релизе названо "осложнение деменции, возможно, болезни Альцгеймера и респираторного заболевания".
Сейчас в состав Верховного суда входят четыре женщины и пятеро мужчин.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
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