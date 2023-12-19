Рейтинг@Mail.ru
Суд в США указал, когда пройдет первое заседание по делу Хантера Байдена - РИА Новости, 19.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:27 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/bayden-1916617909.html
Суд в США указал, когда пройдет первое заседание по делу Хантера Байдена
Суд в США указал, когда пройдет первое заседание по делу Хантера Байдена - РИА Новости, 19.12.2023
Суд в США указал, когда пройдет первое заседание по делу Хантера Байдена
Первое заседание по новому делу о неуплате налогов в отношении сына президента США Хантера Байдена состоится в январе следующего года в суде в Лос-Анджелесе,... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T02:27
2023-12-19T02:27
в мире
сша
лос-анджелес
хантер байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785317553_0:79:3071:1806_1920x0_80_0_0_a3aeef12931c7e1b55f716ba10c7b244.jpg
ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Первое заседание по новому делу о неуплате налогов в отношении сына президента США Хантера Байдена состоится в январе следующего года в суде в Лос-Анджелесе, свидетельствует база суда. Ранее Хантеру Байдену предъявили обвинения по девяти пунктам в неуплате налогов на 1,4 миллиона долларов с 2016 по 2020 год. Как отмечалось, вместо уплаты налогов он тратил миллионы долларов на "экстравагантный образ жизни", в том числе на наркотики и эскортниц. СМИ сообщали, что по новым обвинениям ему грозит до 17 лет тюрьмы. Защита Хантера Байдена назвала дело против него о неуплате налогов политически мотивированным. Как следует из базы суда, заседание состоится 11 января следующего года. На нем ему официально зачитают обвинения. Также суд определит, заключать ли его под стражу или отпускать под залог.
https://ria.ru/20231209/bayden-1914744295.html
сша
лос-анджелес
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785317553_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_5946edf95f695d0b328323733bb12707.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, лос-анджелес, хантер байден
В мире, США, Лос-Анджелес, Хантер Байден
Суд в США указал, когда пройдет первое заседание по делу Хантера Байдена

Первое заседание по делу в отношении сына Байдена пройдет в январе

© AP Photo / Andrew HarnikХантер Байден
Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Хантер Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Первое заседание по новому делу о неуплате налогов в отношении сына президента США Хантера Байдена состоится в январе следующего года в суде в Лос-Анджелесе, свидетельствует база суда.
Ранее Хантеру Байдену предъявили обвинения по девяти пунктам в неуплате налогов на 1,4 миллиона долларов с 2016 по 2020 год. Как отмечалось, вместо уплаты налогов он тратил миллионы долларов на "экстравагантный образ жизни", в том числе на наркотики и эскортниц. СМИ сообщали, что по новым обвинениям ему грозит до 17 лет тюрьмы. Защита Хантера Байдена назвала дело против него о неуплате налогов политически мотивированным.
Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
Адвокаты Хантера Байдена назвали новое дело политическим
9 декабря, 01:15
Как следует из базы суда, заседание состоится 11 января следующего года. На нем ему официально зачитают обвинения. Также суд определит, заключать ли его под стражу или отпускать под залог.
 
В миреСШАЛос-АнджелесХантер Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала