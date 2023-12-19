https://ria.ru/20231219/bayden-1916617909.html

Суд в США указал, когда пройдет первое заседание по делу Хантера Байдена

Суд в США указал, когда пройдет первое заседание по делу Хантера Байдена - РИА Новости, 19.12.2023

Суд в США указал, когда пройдет первое заседание по делу Хантера Байдена

Первое заседание по новому делу о неуплате налогов в отношении сына президента США Хантера Байдена состоится в январе следующего года в суде в Лос-Анджелесе,... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T02:27

2023-12-19T02:27

2023-12-19T02:27

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хантер байден

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ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Первое заседание по новому делу о неуплате налогов в отношении сына президента США Хантера Байдена состоится в январе следующего года в суде в Лос-Анджелесе, свидетельствует база суда. Ранее Хантеру Байдену предъявили обвинения по девяти пунктам в неуплате налогов на 1,4 миллиона долларов с 2016 по 2020 год. Как отмечалось, вместо уплаты налогов он тратил миллионы долларов на "экстравагантный образ жизни", в том числе на наркотики и эскортниц. СМИ сообщали, что по новым обвинениям ему грозит до 17 лет тюрьмы. Защита Хантера Байдена назвала дело против него о неуплате налогов политически мотивированным. Как следует из базы суда, заседание состоится 11 января следующего года. На нем ему официально зачитают обвинения. Также суд определит, заключать ли его под стражу или отпускать под залог.

https://ria.ru/20231209/bayden-1914744295.html

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в мире, сша, лос-анджелес, хантер байден