https://ria.ru/20231219/bayden-1916614819.html

В ВСУ заподозрили США в желании сдать Украину

В ВСУ заподозрили США в желании сдать Украину - РИА Новости, 19.12.2023

В ВСУ заподозрили США в желании сдать Украину

Президент США Джо Байден может попытаться продвинуть идею мирных переговоров между Москвой и Киевом ради поддержки со стороны электората, заявил воюющий на... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T01:14

2023-12-19T01:14

2023-12-19T01:15

в мире

украина

сша

россия

джо байден

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914280532_0:0:2715:1527_1920x0_80_0_0_8e9bbe1a050f58e012952b711e79fdd4.jpg

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Президент США Джо Байден может попытаться продвинуть идею мирных переговоров между Москвой и Киевом ради поддержки со стороны электората, заявил воюющий на стороне ВСУ журналист Кирилл Сазонов в интервью каналу Politeka."Лишь бы он (Байден. — Прим. ред.) не попытался продать своему электорату на выборах 2024 года мирные переговоры Украины и России, назвав это "перемогой". Вот чего я опасаюсь", — забеспокоился Сазонов.По его словам, без поддержки Республиканской партии лидер США не сможет оказать Киеву достаточную поддержку. Журналист предположил, что демократам и их политическим соперникам удастся достичь компромисса.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20231218/ukraina-1916603950.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, россия, джо байден, вооруженные силы украины