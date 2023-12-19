https://ria.ru/20231219/bayden-1916614819.html
В ВСУ заподозрили США в желании сдать Украину
В ВСУ заподозрили США в желании сдать Украину - РИА Новости, 19.12.2023
В ВСУ заподозрили США в желании сдать Украину
Президент США Джо Байден может попытаться продвинуть идею мирных переговоров между Москвой и Киевом ради поддержки со стороны электората, заявил воюющий на... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T01:14
2023-12-19T01:14
2023-12-19T01:15
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Президент США Джо Байден может попытаться продвинуть идею мирных переговоров между Москвой и Киевом ради поддержки со стороны электората, заявил воюющий на стороне ВСУ журналист Кирилл Сазонов в интервью каналу Politeka."Лишь бы он (Байден. — Прим. ред.) не попытался продать своему электорату на выборах 2024 года мирные переговоры Украины и России, назвав это "перемогой". Вот чего я опасаюсь", — забеспокоился Сазонов.По его словам, без поддержки Республиканской партии лидер США не сможет оказать Киеву достаточную поддержку. Журналист предположил, что демократам и их политическим соперникам удастся достичь компромисса.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20231218/ukraina-1916603950.html
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в мире, украина, сша, россия, джо байден, вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Россия, Джо Байден, Вооруженные силы Украины
В ВСУ заподозрили США в желании сдать Украину
Солдат ВСУ Сазонов: Байден может попытаться продать электорату поражение Украины