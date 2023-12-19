https://ria.ru/20231219/bashkiriya-1916660426.html

Башкирия направила на нужды СВО более ста колонн гуманитарной помощи

Башкирия направила на нужды СВО более ста колонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 19.12.2023

Башкирия направила на нужды СВО более ста колонн гуманитарной помощи

Башкирия направила в зону спецоперации более 100 колонн с гуманитарной помощью, заявил глава региона Радий Хабиров в своем ежегодном послании госсобранию -... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T11:15

2023-12-19T11:15

2023-12-19T11:15

надежные люди

радий хабиров

республика башкортостан

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УФА, 19 дек – РИА Новости. Башкирия направила в зону спецоперации более 100 колонн с гуманитарной помощью, заявил глава региона Радий Хабиров в своем ежегодном послании госсобранию - курултаю республики. "Вы видите, как мир стремительно и кардинально меняется. Обострились противоречия, имеющие глубокие исторические корни. Нашей стране не оставили другого выбора. Вновь российские воины, мобилизованные, добровольцы вынуждены были взять в руки оружие и встать на защиту Родины", - сказал Хабиров. Он отметил, что Башкирия, как и вся страна, активно участвует в решении задач специальной военной операции. Предприятия оборонно-промышленного комплекса выпускают нужную для фронта продукцию. "Спасибо нашим аграриям, предпринимателям, трудовым коллективам, жителям республики, которые участвуют в подготовке гуманитарных конвоев с продовольствием, строительными материалами, медикаментами. Более 100 колонн отправил Башкортостан в зону боевых действий. Каждую неделю уходит гуманитарный конвой. Спасибо нашим врачам, строителям, дорожникам, коммунальщикам, всем, кто помогает в восстановлении мирной жизни в новых российских регионах", - заявил глава региона. По его словам, кроме этой помощи, муниципалитеты в зону СВО еженедельно отправляют свою гуманитарную помощь. А конвои на место сопровождают главы районов.

https://ria.ru/20231218/gumpomosch-1916551138.html

республика башкортостан

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

радий хабиров, республика башкортостан