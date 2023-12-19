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Башкирия направила на нужды СВО более ста колонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 19.12.2023
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Надежные люди
 
11:15 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/bashkiriya-1916660426.html
Башкирия направила на нужды СВО более ста колонн гуманитарной помощи
Башкирия направила на нужды СВО более ста колонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 19.12.2023
Башкирия направила на нужды СВО более ста колонн гуманитарной помощи
Башкирия направила в зону спецоперации более 100 колонн с гуманитарной помощью, заявил глава региона Радий Хабиров в своем ежегодном послании госсобранию -... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T11:15
2023-12-19T11:15
надежные люди
радий хабиров
республика башкортостан
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УФА, 19 дек – РИА Новости. Башкирия направила в зону спецоперации более 100 колонн с гуманитарной помощью, заявил глава региона Радий Хабиров в своем ежегодном послании госсобранию - курултаю республики. "Вы видите, как мир стремительно и кардинально меняется. Обострились противоречия, имеющие глубокие исторические корни. Нашей стране не оставили другого выбора. Вновь российские воины, мобилизованные, добровольцы вынуждены были взять в руки оружие и встать на защиту Родины", - сказал Хабиров. Он отметил, что Башкирия, как и вся страна, активно участвует в решении задач специальной военной операции. Предприятия оборонно-промышленного комплекса выпускают нужную для фронта продукцию. "Спасибо нашим аграриям, предпринимателям, трудовым коллективам, жителям республики, которые участвуют в подготовке гуманитарных конвоев с продовольствием, строительными материалами, медикаментами. Более 100 колонн отправил Башкортостан в зону боевых действий. Каждую неделю уходит гуманитарный конвой. Спасибо нашим врачам, строителям, дорожникам, коммунальщикам, всем, кто помогает в восстановлении мирной жизни в новых российских регионах", - заявил глава региона. По его словам, кроме этой помощи, муниципалитеты в зону СВО еженедельно отправляют свою гуманитарную помощь. А конвои на место сопровождают главы районов.
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республика башкортостан
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радий хабиров, республика башкортостан
Надежные люди, Радий Хабиров, Республика Башкортостан
Башкирия направила на нужды СВО более ста колонн гуманитарной помощи

Хабиров: Башкирия направила на нужды СВО более ста колонн гуманитарной помощи

© Фото : пресс-служба главы БашкирииСотую по счету автоколонну с гумпомощью отправили из Башкирии в зону СВО
Сотую по счету автоколонну с гумпомощью отправили из Башкирии в зону СВО - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© Фото : пресс-служба главы Башкирии
Сотую по счету автоколонну с гумпомощью отправили из Башкирии в зону СВО
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УФА, 19 дек – РИА Новости. Башкирия направила в зону спецоперации более 100 колонн с гуманитарной помощью, заявил глава региона Радий Хабиров в своем ежегодном послании госсобранию - курултаю республики.
"Вы видите, как мир стремительно и кардинально меняется. Обострились противоречия, имеющие глубокие исторические корни. Нашей стране не оставили другого выбора. Вновь российские воины, мобилизованные, добровольцы вынуждены были взять в руки оружие и встать на защиту Родины", - сказал Хабиров.
Он отметил, что Башкирия, как и вся страна, активно участвует в решении задач специальной военной операции. Предприятия оборонно-промышленного комплекса выпускают нужную для фронта продукцию.
"Спасибо нашим аграриям, предпринимателям, трудовым коллективам, жителям республики, которые участвуют в подготовке гуманитарных конвоев с продовольствием, строительными материалами, медикаментами. Более 100 колонн отправил Башкортостан в зону боевых действий. Каждую неделю уходит гуманитарный конвой. Спасибо нашим врачам, строителям, дорожникам, коммунальщикам, всем, кто помогает в восстановлении мирной жизни в новых российских регионах", - заявил глава региона.
По его словам, кроме этой помощи, муниципалитеты в зону СВО еженедельно отправляют свою гуманитарную помощь. А конвои на место сопровождают главы районов.
Гумпомощь в зону СВО от жителей Оренбуржья - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
Жители Оренбуржья собрали 600 тонн гумпомощи в зону спецоперации
18 декабря, 17:06
 
Надежные людиРадий ХабировРеспублика Башкортостан
 
 
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