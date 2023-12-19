https://ria.ru/20231219/avtobus-1916811774.html

Больше 20 новых автобусов вышли на маршруты Мурманска

Больше 20 новых автобусов вышли на маршруты Мурманска - РИА Новости, 19.12.2023

Больше 20 новых автобусов вышли на маршруты Мурманска

На улицы Мурманска вышли 23 новых автобуса, которые ранее передал региону президент РФ Владимир Путин, они украсят дороги города и повысят комфорт передвижения... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T20:06

2023-12-19T20:06

2023-12-19T20:06

мурманская область

мурманск

мурманская область

владимир путин

андрей чибис

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765313076_0:163:3057:1883_1920x0_80_0_0_2e2c7b1c8240949534bfab526e563143.jpg

МУРМАНСК, 19 дек – РИА Новости. На улицы Мурманска вышли 23 новых автобуса, которые ранее передал региону президент РФ Владимир Путин, они украсят дороги города и повысят комфорт передвижения северян, написал в своем Telegram-канале глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин. "Оформленные в едином стиле, они не только украсят дороги столицы Кольского Заполярья, но и порадуют мурманчан комфортом. Работать новые автобусы будут по четырем популярным городским маршрутам", - рассказал Сердечкин. Он отметил, что обновление автопарка стало возможным благодаря поддержке президента РФ и правительства России, а также в рамках реализации программы "Транспорт Севера", инициированной губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. "После очередного этапа обновления парка средний возраст автобусов в нашем городе составит всего четыре года. Новая техника и профессионализм сотрудников АО "Электротранспорт" позволят сделать передвижения по городу еще более удобными и безопасными", - подчеркнул Сердечкин. Власти региона ранее заявляли, что программа обновления общественного транспорта будет продолжена и в следующем году. С учётом поступивших автобусов в Мурманске уже обновлено 84% парка общественного транспорта. С 2021 года для Мурманска приобретено 55 троллейбусов и 69 автобусов, всего в регионе обновлено 233 единицы общественного транспорта. В числе полученных – 20 автобусов большой вместимости, и три – средней.

https://ria.ru/20231219/murmansk-1916508683.html

https://ria.ru/20231211/murmansk-1915053903.html

мурманск

мурманская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мурманск, мурманская область, владимир путин, андрей чибис, россия