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В авиакомпании рассказали, уволят ли пилотов, посадивших A320 в поле - РИА Новости, 19.12.2023
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Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
16:07 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/aviakompaniya-1916711922.html
В авиакомпании рассказали, уволят ли пилотов, посадивших A320 в поле
В авиакомпании рассказали, уволят ли пилотов, посадивших A320 в поле - РИА Новости, 19.12.2023
В авиакомпании рассказали, уволят ли пилотов, посадивших A320 в поле
Решение о дальнейшей работе или об увольнении пилотов авиакомпании "Уральские авиалинии", посадивших самолет в поле под Новосибирском, будет принято по итогам... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T16:07
2023-12-19T16:07
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airbus a320
происшествия
уральские авиалинии
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 дек – РИА Новости. Решение о дальнейшей работе или об увольнении пилотов авиакомпании "Уральские авиалинии", посадивших самолет в поле под Новосибирском, будет принято по итогам расследования, сообщил журналистам первый заместитель генерального директора перевозчика Кирилл Скуратов. "Расследование еще идет. Поэтому не могу комментировать, все в процессе. Как только Росавиация закончит расследование, будет приниматься решение, – отметил Скуратов. – Пока мы ничего не можем даже им сказать, запретить. Они (экипаж – прим.) в принципе не летают, кроме бортпроводников", – подчеркнул он.Скуратов добавил, что завершение расследования ожидается до конца текущего года. По данным "Уральских авиалиний", у Airbus A320, летевшего 12 сентября из Сочи, при заходе на посадку в Омск отказала "зеленая" гидросистема, одна из трех имеющихся в лайнере. Самолет пошел на второй круг, после чего командир принял решение отправиться в Новосибирск. В результате лайнер совершил экстренную посадку на пшеничном поле в Убинском районе в 180 километрах от Новосибирска. Серьезных травм никто не получил, пятеро из 161 пассажира обратились за медицинской помощью из-за ушибов и повышения артериального давления.Ранее СМИ писали, что командира экипажа рейса U-1383 Сочи – Омск Сергея Белова и второго пилота Эдуарда Семенова попросили написать заявление об увольнении из авиакомпании по собственному желанию. Супруга Семенова подтвердила РИА Новости, что ее мужу предложили уволиться. К изучению информации СМИ подключилась Уральская транспортная прокуратура.
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новости - туризм, туризм, туристы, airbus a320, происшествия, уральские авиалинии
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Airbus A320, Происшествия, Уральские авиалинии
В авиакомпании рассказали, уволят ли пилотов, посадивших A320 в поле

Решение о работе пилотов, посадивших A320 в поле, примут после расследования

© РИА Новости / Владимир Николаев | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "Уральские авиалинии", совершивший аварийную посадку на грунт в Убинском районе Новосибирской области
Самолет авиакомпании Уральские авиалинии, совершивший аварийную посадку на грунт в Убинском районе Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Владимир Николаев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 дек – РИА Новости. Решение о дальнейшей работе или об увольнении пилотов авиакомпании "Уральские авиалинии", посадивших самолет в поле под Новосибирском, будет принято по итогам расследования, сообщил журналистам первый заместитель генерального директора перевозчика Кирилл Скуратов.
"Расследование еще идет. Поэтому не могу комментировать, все в процессе. Как только Росавиация закончит расследование, будет приниматься решение, – отметил Скуратов. – Пока мы ничего не можем даже им сказать, запретить. Они (экипаж – прим.) в принципе не летают, кроме бортпроводников", – подчеркнул он.
Скуратов добавил, что завершение расследования ожидается до конца текущего года.
По данным "Уральских авиалиний", у Airbus A320, летевшего 12 сентября из Сочи, при заходе на посадку в Омск отказала "зеленая" гидросистема, одна из трех имеющихся в лайнере. Самолет пошел на второй круг, после чего командир принял решение отправиться в Новосибирск. В результате лайнер совершил экстренную посадку на пшеничном поле в Убинском районе в 180 километрах от Новосибирска. Серьезных травм никто не получил, пятеро из 161 пассажира обратились за медицинской помощью из-за ушибов и повышения артериального давления.
Ранее СМИ писали, что командира экипажа рейса U-1383 Сочи – Омск Сергея Белова и второго пилота Эдуарда Семенова попросили написать заявление об увольнении из авиакомпании по собственному желанию. Супруга Семенова подтвердила РИА Новости, что ее мужу предложили уволиться. К изучению информации СМИ подключилась Уральская транспортная прокуратура.
Самолет авиакомпании Уральские авиалинии, совершивший аварийную посадку 12 сентября 2023 года на грунт в Убинском районе Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
В "Уральских авиалиниях" рассказали о судьбе севшего в поле самолета
7 декабря, 11:25
 
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