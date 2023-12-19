https://ria.ru/20231219/aviakompanii-1916653799.html

Эксперт прокомментировал возможность введения платы за ручную кладь

Эксперт прокомментировал возможность введения платы за ручную кладь - РИА Новости, 19.12.2023

Эксперт прокомментировал возможность введения платы за ручную кладь

Российские авиакомпании пока не планируют вводить плату за ручную кладь, сообщил РИА Новости исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев. РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T18:15

2023-12-19T18:15

2023-12-19T18:15

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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Российские авиакомпании пока не планируют вводить плату за ручную кладь, сообщил РИА Новости исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев. "Пример одной иностранной авиакомпании (Transavia – прим.) – явно недостаточное обоснование для того, чтобы существенно ухудшить условия воздушной перевозки для наших пассажиров. Полагаю, что в Российской Федерации ручную кладь в определенных, пусть и небольших масштабах, можно будет возить еще долго", – пояснил Пантелеев. В России провоз багажа и ручной клади на авиарейсах регламентирован Федеральными авиационными правилами. Согласно ним, пассажир самолета имеет право везти сумку или чемодан в салоне в пределах установленной перевозчиком нормы без дополнительной платы. Кроме того, норма не может быть менее пяти килограммов на одного пассажира. Если вес или габариты клади больше, то она сдается в багаж. "Авиакомпании обязаны эти правила выполнять, в противном случае их ожидают претензии со стороны надзорных органов, судебные разбирательства и штрафы", – заключил Пантелеев.Ранее Стивен Заат, финансовый директор холдинга Air France – KLM, в который входит авиакомпания Transavia, сообщил, что нидерландский лоукостер рассматривает возможность введения дополнительной платы за провоз ручной клади на борту.

https://ria.ru/20231114/puteshestviya-1909189211.html

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