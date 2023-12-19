https://ria.ru/20231219/ataka-1916685123.html

В Одинцовском городском округе отбили атаку беспилотника

В Одинцовском городском округе отбили атаку беспилотника - РИА Новости, 19.12.2023

В Одинцовском городском округе отбили атаку беспилотника

В Одинцовском городском округе силы ПВО отразили атаку беспилотника, летевшего в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T12:53

2023-12-19T12:53

2023-12-19T13:21

специальная военная операция на украине

россия

происшествия

сергей собянин

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. В Одинцовском городском округе силы ПВО отразили атаку беспилотника, летевшего в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале."На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", — добавил он.Собянин отметил, что специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.Как уточнили в Минобороны, дрон уничтожили в 12:35 мск.Аэропорт Внуково сегодня вводил временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В воздушной гавани отметили, что это произошло "по независящим от нее причинам". Также ограничения ввели в аэропорту Калуги.Сегодня ВСУ предприняли целую серию безуспешных атак дронами по российским регионам. Так, три беспилотника сбили над Брянской областью, еще один — над Калужской областью.Украинские военные регулярно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России, а также Крым с помощью беспилотников. Их перехватывают средства ПВО.

https://ria.ru/20231204/donetsk-1913591769.html

https://ria.ru/20231212/bespilotniki-1915325565.html

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россия, происшествия, сергей собянин