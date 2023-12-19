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В Одинцовском городском округе отбили атаку беспилотника - РИА Новости, 19.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:53 19.12.2023 (обновлено: 13:21 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/ataka-1916685123.html
В Одинцовском городском округе отбили атаку беспилотника
В Одинцовском городском округе отбили атаку беспилотника - РИА Новости, 19.12.2023
В Одинцовском городском округе отбили атаку беспилотника
В Одинцовском городском округе силы ПВО отразили атаку беспилотника, летевшего в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T12:53
2023-12-19T13:21
специальная военная операция на украине
россия
происшествия
сергей собянин
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. В Одинцовском городском округе силы ПВО отразили атаку беспилотника, летевшего в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.&quot;На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет&quot;, — добавил он.Собянин отметил, что специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.Как уточнили в Минобороны, дрон уничтожили в 12:35 мск.Аэропорт Внуково сегодня вводил временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В воздушной гавани отметили, что это произошло "по независящим от нее причинам". Также ограничения ввели в аэропорту Калуги.Сегодня ВСУ предприняли целую серию безуспешных атак дронами по российским регионам. Так, три беспилотника сбили над Брянской областью, еще один — над Калужской областью.Украинские военные регулярно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России, а также Крым с помощью беспилотников. Их перехватывают средства ПВО.
https://ria.ru/20231204/donetsk-1913591769.html
https://ria.ru/20231212/bespilotniki-1915325565.html
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россия, происшествия, сергей собянин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Происшествия, Сергей Собянин
В Одинцовском городском округе отбили атаку беспилотника

Собянин: ПВО отразила атаку дрона в Одинцовском городском округе

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие России на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие России на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие России на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. В Одинцовском городском округе силы ПВО отразили атаку беспилотника, летевшего в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«

"На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", — добавил он.

Собянин отметил, что специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.
Как уточнили в Минобороны, дрон уничтожили в 12:35 мск.
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Аэропорт Внуково сегодня вводил временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В воздушной гавани отметили, что это произошло "по независящим от нее причинам". Также ограничения ввели в аэропорту Калуги.
Сегодня ВСУ предприняли целую серию безуспешных атак дронами по российским регионам. Так, три беспилотника сбили над Брянской областью, еще один — над Калужской областью.
Украинские военные регулярно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России, а также Крым с помощью беспилотников. Их перехватывают средства ПВО.
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