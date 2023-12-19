Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал оснащать армию техникой на основе ИИ - РИА Новости, 19.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:48 19.12.2023 (обновлено: 14:32 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/armiya-1916697903.html
Путин призвал оснащать армию техникой на основе ИИ
Путин призвал оснащать армию техникой на основе ИИ - РИА Новости, 19.12.2023
Путин призвал оснащать армию техникой на основе ИИ
Российскую армию необходимо оснащать в том числе техникой на основе искусственного интеллекта и новых физических принципов, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T13:48
2023-12-19T14:32
безопасность
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907136172_0:262:3072:1990_1920x0_80_0_0_d5dbdba6856fdaf8a245432e62a1c260.jpg
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российскую армию необходимо оснащать в том числе техникой на основе искусственного интеллекта и новых физических принципов, заявил президент России Владимир Путин."Нужно и дальше направлять в войска самое современное оружие", - сказал он на коллегии Минобороны.Путин отметил, что в 2024 году с учетом дополнительных бюджетных ассигнований объемы закупок и ремонта вооружений и техники будут значительно увеличены."Кроме того, предстоит продолжить создавать для армии и флота задел на будущее, в том числе разрабатывать и выпускать в серию перспективные виды вооружений. Имею ввиду роботизированные комплексы и боевые лазеры, оружие с использованием технологий искусственного интеллекта и основанное на новых физических принципах", - сказал он.
https://ria.ru/20231219/armiya-1916712535.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907136172_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_250ee781ae79af480237422a130a999e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Путин призвал оснащать армию техникой на основе ИИ

Путин: армию надо оснащать техникой на основе ИИ и новых физических принципов

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкFPV дрон-камикадзе
FPV дрон-камикадзе - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
FPV дрон-камикадзе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российскую армию необходимо оснащать в том числе техникой на основе искусственного интеллекта и новых физических принципов, заявил президент России Владимир Путин.
"Нужно и дальше направлять в войска самое современное оружие", - сказал он на коллегии Минобороны.
Путин отметил, что в 2024 году с учетом дополнительных бюджетных ассигнований объемы закупок и ремонта вооружений и техники будут значительно увеличены.
"Кроме того, предстоит продолжить создавать для армии и флота задел на будущее, в том числе разрабатывать и выпускать в серию перспективные виды вооружений. Имею ввиду роботизированные комплексы и боевые лазеры, оружие с использованием технологий искусственного интеллекта и основанное на новых физических принципах", - сказал он.
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
Шойгу рассказал, сколько контрактников и добровольцев набрали в армию
Вчера, 14:31
 
БезопасностьРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала