https://ria.ru/20231219/armiya-1916697903.html

Путин призвал оснащать армию техникой на основе ИИ

Путин призвал оснащать армию техникой на основе ИИ - РИА Новости, 19.12.2023

Путин призвал оснащать армию техникой на основе ИИ

Российскую армию необходимо оснащать в том числе техникой на основе искусственного интеллекта и новых физических принципов, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T13:48

2023-12-19T13:48

2023-12-19T14:32

безопасность

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907136172_0:262:3072:1990_1920x0_80_0_0_d5dbdba6856fdaf8a245432e62a1c260.jpg

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российскую армию необходимо оснащать в том числе техникой на основе искусственного интеллекта и новых физических принципов, заявил президент России Владимир Путин."Нужно и дальше направлять в войска самое современное оружие", - сказал он на коллегии Минобороны.Путин отметил, что в 2024 году с учетом дополнительных бюджетных ассигнований объемы закупок и ремонта вооружений и техники будут значительно увеличены."Кроме того, предстоит продолжить создавать для армии и флота задел на будущее, в том числе разрабатывать и выпускать в серию перспективные виды вооружений. Имею ввиду роботизированные комплексы и боевые лазеры, оружие с использованием технологий искусственного интеллекта и основанное на новых физических принципах", - сказал он.

https://ria.ru/20231219/armiya-1916712535.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, владимир путин