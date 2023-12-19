https://ria.ru/20231219/armiya-1916697903.html
Путин призвал оснащать армию техникой на основе ИИ
Путин призвал оснащать армию техникой на основе ИИ - РИА Новости, 19.12.2023
Путин призвал оснащать армию техникой на основе ИИ
Российскую армию необходимо оснащать в том числе техникой на основе искусственного интеллекта и новых физических принципов, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T13:48
2023-12-19T13:48
2023-12-19T14:32
безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российскую армию необходимо оснащать в том числе техникой на основе искусственного интеллекта и новых физических принципов, заявил президент России Владимир Путин."Нужно и дальше направлять в войска самое современное оружие", - сказал он на коллегии Минобороны.Путин отметил, что в 2024 году с учетом дополнительных бюджетных ассигнований объемы закупок и ремонта вооружений и техники будут значительно увеличены."Кроме того, предстоит продолжить создавать для армии и флота задел на будущее, в том числе разрабатывать и выпускать в серию перспективные виды вооружений. Имею ввиду роботизированные комплексы и боевые лазеры, оружие с использованием технологий искусственного интеллекта и основанное на новых физических принципах", - сказал он.
https://ria.ru/20231219/armiya-1916712535.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Путин призвал оснащать армию техникой на основе ИИ
Путин: армию надо оснащать техникой на основе ИИ и новых физических принципов
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российскую армию необходимо оснащать в том числе техникой на основе искусственного интеллекта и новых физических принципов, заявил президент России Владимир Путин.
"Нужно и дальше направлять в войска самое современное оружие", - сказал он на коллегии Минобороны.
Путин
отметил, что в 2024 году с учетом дополнительных бюджетных ассигнований объемы закупок и ремонта вооружений и техники будут значительно увеличены.
"Кроме того, предстоит продолжить создавать для армии и флота задел на будущее, в том числе разрабатывать и выпускать в серию перспективные виды вооружений. Имею ввиду роботизированные комплексы и боевые лазеры, оружие с использованием технологий искусственного интеллекта и основанное на новых физических принципах", - сказал он.
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