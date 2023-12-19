https://ria.ru/20231219/armiya-1916693288.html

Путин отметил поддержку армии народом

Путин отметил поддержку армии народом - РИА Новости, 19.12.2023

Путин отметил поддержку армии народом

Президент России Владимир Путин отметил поддержку от народа и патриотический настрой большинства граждан России, единство и сплоченность россиян. РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T13:34

2023-12-19T13:34

2023-12-19T14:26

владимир путин

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы рф

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил поддержку от народа и патриотический настрой большинства граждан России, единство и сплоченность россиян."Конечно, особо отмечу беспрецедентную поддержку нашего народа, поддержку защитников отечества, патриотический настрой абсолютного большинства граждан страны и единство, сплоченность людей разных национальностей, вероисповеданий. Это – надежная, несокрушимая опора нашей армии и флота", - сказал Путин в ходе расширенного заседания коллегии министерства обороны.Он заявил о консолидации всех сил российского общества. "Хочу сказать о той огромной поддержке, которую боевым частям оказывают наши граждане: предприниматели и волонтёры, представители общественных организаций, партии и коллективы предприятий, школьники, студенты, пенсионеры. Нам конечно важно все, что поступает ребятам на фронт, но не менее важно — а может быть, это самое главное — вот эта общая консолидация всех сил общества российского", - сказал Путин. Он поблагодарил всех тех, кто помогает бойцам - перечисляет деньги, отправляет на передовую автомобили и беспилотники, рации и бронежилеты, шлёт новогодние подарки и письма со словами поддержки, тёплые вещи, медикаменты и многое другое."Эту помощь, этот патриотический настрой, солидарность невозможно переоценить", - добавил президент.

https://ria.ru/20231208/putin-1914672525.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин поблагодарил работников оборонки и тех, кто помогает российским бойцам Путин поблагодарил работников оборонки и всех, кто помогает российским бойцам 2023-12-19T13:34 true PT1M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, безопасность, россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр