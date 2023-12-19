https://ria.ru/20231219/armiya-1916693288.html
Путин отметил поддержку армии народом
Путин отметил поддержку армии народом - РИА Новости, 19.12.2023
Путин отметил поддержку армии народом
Президент России Владимир Путин отметил поддержку от народа и патриотический настрой большинства граждан России, единство и сплоченность россиян. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T13:34
2023-12-19T13:34
2023-12-19T14:26
владимир путин
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916709283_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e980035b179c14d7bf5c5be8baa2506f.jpg
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил поддержку от народа и патриотический настрой большинства граждан России, единство и сплоченность россиян."Конечно, особо отмечу беспрецедентную поддержку нашего народа, поддержку защитников отечества, патриотический настрой абсолютного большинства граждан страны и единство, сплоченность людей разных национальностей, вероисповеданий. Это – надежная, несокрушимая опора нашей армии и флота", - сказал Путин в ходе расширенного заседания коллегии министерства обороны.Он заявил о консолидации всех сил российского общества. "Хочу сказать о той огромной поддержке, которую боевым частям оказывают наши граждане: предприниматели и волонтёры, представители общественных организаций, партии и коллективы предприятий, школьники, студенты, пенсионеры. Нам конечно важно все, что поступает ребятам на фронт, но не менее важно — а может быть, это самое главное — вот эта общая консолидация всех сил общества российского", - сказал Путин. Он поблагодарил всех тех, кто помогает бойцам - перечисляет деньги, отправляет на передовую автомобили и беспилотники, рации и бронежилеты, шлёт новогодние подарки и письма со словами поддержки, тёплые вещи, медикаменты и многое другое."Эту помощь, этот патриотический настрой, солидарность невозможно переоценить", - добавил президент.
https://ria.ru/20231208/putin-1914672525.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916709283_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b568e9427796da9238acce7480f97bed.jpg
Путин поблагодарил работников оборонки и тех, кто помогает российским бойцам
Путин поблагодарил работников оборонки и всех, кто помогает российским бойцам
2023-12-19T13:34
true
PT1M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, безопасность, россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Путин отметил поддержку армии народом
Путин: большинство россиян настроены патриотически и поддерживают армию
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил поддержку от народа и патриотический настрой большинства граждан России, единство и сплоченность россиян.
"Конечно, особо отмечу беспрецедентную поддержку нашего народа, поддержку защитников отечества, патриотический настрой абсолютного большинства граждан страны и единство, сплоченность людей разных национальностей, вероисповеданий. Это – надежная, несокрушимая опора нашей армии и флота", - сказал Путин в ходе расширенного заседания коллегии министерства обороны.
Он заявил о консолидации всех сил российского общества. "Хочу сказать о той огромной поддержке, которую боевым частям оказывают наши граждане: предприниматели и волонтёры, представители общественных организаций, партии и коллективы предприятий, школьники, студенты, пенсионеры. Нам конечно важно все, что поступает ребятам на фронт, но не менее важно — а может быть, это самое главное — вот эта общая консолидация всех сил общества российского", - сказал Путин. Он поблагодарил всех тех, кто помогает бойцам - перечисляет деньги, отправляет на передовую автомобили и беспилотники, рации и бронежилеты, шлёт новогодние подарки и письма со словами поддержки, тёплые вещи, медикаменты и многое другое.
"Эту помощь, этот патриотический настрой, солидарность невозможно переоценить", - добавил президент.
Путин снова обратится к главному источнику своей силы