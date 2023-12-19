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Суд арестовал начальника самарского главка МЧС
Суд арестовал начальника самарского главка МЧС - РИА Новости, 19.12.2023
Суд арестовал начальника самарского главка МЧС
Басманный суд Москвы во вторник заключил в СИЗО начальника главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майора Олега Бойко по делу о... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T20:49
2023-12-19T20:49
2023-12-19T21:03
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916431005_0:38:1024:614_1920x0_80_0_0_7b5d5757a9b18fcd0ff055b451239fef.jpg
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Басманный суд Москвы во вторник заключил в СИЗО начальника главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майора Олега Бойко по делу о взяточничестве, сообщили РИА Новости в суде."Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить - избрать в отношении Бойко меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде. Срок ареста установлен до 15 февраля.Генералу предъявлено официальное обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.Кроме того, суд отправил в СИЗО его предполагаемых подельников - руководителей коммерческих компаний Яна Гущина и Елену Тютюнник. Двум последним вменяется часть 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки). Как уточнили в суде, взятка была передана за покровительство коммерческой организации при выполнении работ и оказании услуг в сфере пожарной безопасности. Заседания прошли в закрытом режиме ради сохранения тайны следствия.Бойко задержали накануне. Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб, следствие считает, что генерал долгое время покровительствовал группе компаний в сфере пожарной безопасности, за что получил от коммерсантов более 25 миллионов рублей.Бойко руководит ГУМЧС по Самарской области без малого 10 лет, был назначен на этот пост 14 марта 2014 года. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
https://ria.ru/20231215/sud-1915951408.html
https://ria.ru/20230927/zaderzhanie-1898986362.html
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Суд арестовал начальника самарского главка МЧС
Суд арестовал начальника самарского главка МЧС Бойко по делу о взятках
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Басманный суд Москвы во вторник заключил в СИЗО начальника главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майора Олега Бойко по делу о взяточничестве, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить - избрать в отношении Бойко меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде. Срок ареста установлен до 15 февраля.
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Генералу предъявлено официальное обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Кроме того, суд отправил в СИЗО его предполагаемых подельников - руководителей коммерческих компаний Яна Гущина и Елену Тютюнник. Двум последним вменяется часть 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки). Как уточнили в суде, взятка была передана за покровительство коммерческой организации при выполнении работ и оказании услуг в сфере пожарной безопасности. Заседания прошли в закрытом режиме ради сохранения тайны следствия.
Бойко задержали накануне. Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб, следствие считает, что генерал долгое время покровительствовал группе компаний в сфере пожарной безопасности, за что получил от коммерсантов более 25 миллионов рублей.
Бойко руководит ГУМЧС по Самарской области без малого 10 лет, был назначен на этот пост 14 марта 2014 года. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
Источник сообщил о задержании начальника краснодарского управления МЧС