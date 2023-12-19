https://ria.ru/20231219/arest-1916741957.html

СК попросил арестовать начальника самарского главка МЧС

СК попросил арестовать начальника самарского главка МЧС - РИА Новости, 19.12.2023

СК попросил арестовать начальника самарского главка МЧС

Следствие просит арестовать начальника главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майора Олега Бойко по делу о коррупции, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T15:59

2023-12-19T15:59

2023-12-19T15:59

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Следствие просит арестовать начальника главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майора Олега Бойко по делу о коррупции, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы."В суд поступило ходатайство об избрании в отношении Бойко меры пресечения", - сказали в суде.Бойко задержали накануне. Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб, следствие считает, что генерал долгое время покровительствовал группе компаний в сфере пожарной безопасности, за что получил от коммерсантов более 25 миллионов рублей.Бойко руководит ГУМЧС по Самарской области без малого 10 лет, был назначен на этот пост 14 марта 2014 года. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

https://ria.ru/20230927/zaderzhanie-1898986362.html

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)