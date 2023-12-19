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СК попросил арестовать начальника самарского главка МЧС - РИА Новости, 19.12.2023
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15:59 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/arest-1916741957.html
СК попросил арестовать начальника самарского главка МЧС
СК попросил арестовать начальника самарского главка МЧС - РИА Новости, 19.12.2023
СК попросил арестовать начальника самарского главка МЧС
Следствие просит арестовать начальника главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майора Олега Бойко по делу о коррупции, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T15:59
2023-12-19T15:59
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Следствие просит арестовать начальника главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майора Олега Бойко по делу о коррупции, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы."В суд поступило ходатайство об избрании в отношении Бойко меры пресечения", - сказали в суде.Бойко задержали накануне. Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб, следствие считает, что генерал долгое время покровительствовал группе компаний в сфере пожарной безопасности, за что получил от коммерсантов более 25 миллионов рублей.Бойко руководит ГУМЧС по Самарской области без малого 10 лет, был назначен на этот пост 14 марта 2014 года. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
https://ria.ru/20230927/zaderzhanie-1898986362.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
СК попросил арестовать начальника самарского главка МЧС

СК просит арестовать начальника самарского главка МЧС Бойко по делу о коррупции

© Фото : ГУ МЧС России по Самарской областиОлег Бойко
Олег Бойко - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© Фото : ГУ МЧС России по Самарской области
Олег Бойко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Следствие просит арестовать начальника главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майора Олега Бойко по делу о коррупции, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы.
"В суд поступило ходатайство об избрании в отношении Бойко меры пресечения", - сказали в суде.
Бойко задержали накануне. Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб, следствие считает, что генерал долгое время покровительствовал группе компаний в сфере пожарной безопасности, за что получил от коммерсантов более 25 миллионов рублей.
Бойко руководит ГУМЧС по Самарской области без малого 10 лет, был назначен на этот пост 14 марта 2014 года. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
Олег Волынкин - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
Источник сообщил о задержании начальника краснодарского управления МЧС
27 сентября, 16:03
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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