https://ria.ru/20231219/arest-1916741957.html
СК попросил арестовать начальника самарского главка МЧС
СК попросил арестовать начальника самарского главка МЧС - РИА Новости, 19.12.2023
СК попросил арестовать начальника самарского главка МЧС
Следствие просит арестовать начальника главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майора Олега Бойко по делу о коррупции, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T15:59
2023-12-19T15:59
2023-12-19T15:59
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916431005_0:38:1024:614_1920x0_80_0_0_7b5d5757a9b18fcd0ff055b451239fef.jpg
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Следствие просит арестовать начальника главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майора Олега Бойко по делу о коррупции, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы."В суд поступило ходатайство об избрании в отношении Бойко меры пресечения", - сказали в суде.Бойко задержали накануне. Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб, следствие считает, что генерал долгое время покровительствовал группе компаний в сфере пожарной безопасности, за что получил от коммерсантов более 25 миллионов рублей.Бойко руководит ГУМЧС по Самарской области без малого 10 лет, был назначен на этот пост 14 марта 2014 года. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
https://ria.ru/20230927/zaderzhanie-1898986362.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916431005_25:0:938:685_1920x0_80_0_0_06badc778db66b99042b1e32ba19d095.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
СК попросил арестовать начальника самарского главка МЧС
СК просит арестовать начальника самарского главка МЧС Бойко по делу о коррупции
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Следствие просит арестовать начальника главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майора Олега Бойко по делу о коррупции, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы.
"В суд поступило ходатайство об избрании в отношении Бойко меры пресечения", - сказали в суде.
Бойко задержали накануне. Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб, следствие считает, что генерал долгое время покровительствовал группе компаний в сфере пожарной безопасности, за что получил от коммерсантов более 25 миллионов рублей.
Бойко руководит ГУМЧС по Самарской области без малого 10 лет, был назначен на этот пост 14 марта 2014 года. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
Источник сообщил о задержании начальника краснодарского управления МЧС