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Россия готова наращивать поставки в Китай продукции АПК, заявил Мишустин - РИА Новости, 19.12.2023
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13:26 19.12.2023
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Россия готова наращивать поставки в Китай продукции АПК, заявил Мишустин
Россия готова наращивать поставки в Китай продукции АПК, заявил Мишустин - РИА Новости, 19.12.2023
Россия готова наращивать поставки в Китай продукции АПК, заявил Мишустин
Россия готова наращивать поставки в Китай продукции агропромышленного комплекса, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на 28-й регулярной встрече глав... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T13:26
2023-12-19T13:26
экономика
россия
китай
михаил мишустин
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ПЕКИН, 19 дек - РИА Новости. Россия готова наращивать поставки в Китай продукции агропромышленного комплекса, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на 28-й регулярной встрече глав правительств России и Китая. "Приветствуем решение Госсовета КНР по облегчению допуска товаров российского аграрного сектора на китайский рынок. Мы готовы наращивать их объемы", - сказал Мишустин.
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экономика, россия, китай, михаил мишустин
Экономика, Россия, Китай, Михаил Мишустин
Россия готова наращивать поставки в Китай продукции АПК, заявил Мишустин

Мишустин: Россия готова наращивать поставки товаров аграрного сектора в Китай

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПеревалка зерна на зерновом терминале
Перевалка зерна на зерновом терминале - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Перевалка зерна на зерновом терминале. Архивное фото
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ПЕКИН, 19 дек - РИА Новости. Россия готова наращивать поставки в Китай продукции агропромышленного комплекса, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на 28-й регулярной встрече глав правительств России и Китая.
"Приветствуем решение Госсовета КНР по облегчению допуска товаров российского аграрного сектора на китайский рынок. Мы готовы наращивать их объемы", - сказал Мишустин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
Путин призвал наращивать производство отечественных товаров для АПК
25 октября, 19:09
 
ЭкономикаРоссияКитайМихаил Мишустин
 
 
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