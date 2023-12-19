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Россия готова наращивать поставки в Китай продукции АПК, заявил Мишустин

Россия готова наращивать поставки в Китай продукции АПК, заявил Мишустин - РИА Новости, 19.12.2023

Россия готова наращивать поставки в Китай продукции АПК, заявил Мишустин

Россия готова наращивать поставки в Китай продукции агропромышленного комплекса, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на 28-й регулярной встрече глав... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T13:26

2023-12-19T13:26

2023-12-19T13:26

экономика

россия

китай

михаил мишустин

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ПЕКИН, 19 дек - РИА Новости. Россия готова наращивать поставки в Китай продукции агропромышленного комплекса, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на 28-й регулярной встрече глав правительств России и Китая. "Приветствуем решение Госсовета КНР по облегчению допуска товаров российского аграрного сектора на китайский рынок. Мы готовы наращивать их объемы", - сказал Мишустин.

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россия

китай

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, китай, михаил мишустин