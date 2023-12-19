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Россия готова наращивать поставки в Китай продукции АПК, заявил Мишустин
Россия готова наращивать поставки в Китай продукции АПК, заявил Мишустин - РИА Новости, 19.12.2023
Россия готова наращивать поставки в Китай продукции АПК, заявил Мишустин
Россия готова наращивать поставки в Китай продукции агропромышленного комплекса, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на 28-й регулярной встрече глав... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T13:26
2023-12-19T13:26
2023-12-19T13:26
экономика
россия
китай
михаил мишустин
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ПЕКИН, 19 дек - РИА Новости. Россия готова наращивать поставки в Китай продукции агропромышленного комплекса, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на 28-й регулярной встрече глав правительств России и Китая. "Приветствуем решение Госсовета КНР по облегчению допуска товаров российского аграрного сектора на китайский рынок. Мы готовы наращивать их объемы", - сказал Мишустин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, китай, михаил мишустин
Экономика, Россия, Китай, Михаил Мишустин
Россия готова наращивать поставки в Китай продукции АПК, заявил Мишустин
Мишустин: Россия готова наращивать поставки товаров аграрного сектора в Китай