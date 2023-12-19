https://ria.ru/20231219/antalya-1916677238.html
В Анталье предупредили о возможных проблемах с питьевой водой
В Анталье предупредили о возможных проблемах с питьевой водой - РИА Новости, 19.12.2023
В Анталье предупредили о возможных проблемах с питьевой водой
Проблемы с питьевой водой могут возникнуть в популярной у российских туристов турецкой курортной Анталье, с ростом населения серьезно сократились природные... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T12:20
2023-12-19T12:20
2023-12-19T12:20
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АНКАРА, 19 дек – РИА Новости. Проблемы с питьевой водой могут возникнуть в популярной у российских туристов турецкой курортной Анталье, с ростом населения серьезно сократились природные водные ресурсы пруда Кыркгёз, передал телеканал NTV. "Помимо глобального климатического кризиса, с ростом населения серьезно сократились природные водные ресурсы Кыркгёза, питающего Анталью. Эксперты заявили, что объем воды сократился с 14 кубометров в час до 6 кубометров в час, и предупредили, что могут возникнуть серьезные проблемы с питьевой водой", - передал телеканал. Мустафа Каранчы, президент Анталийского отделения Палаты инженеров-геологов, отметил, что Анталия является 5-м по величине городом Турции с населением около 2,5 миллиона, и подчеркнул, что рост населения оказывает серьезное давление на природные водные ресурсы. "Городские водные ресурсы поступают из Кыркгёзлера. Он расположен примерно в 25 километрах к северо-западу и питает город из скважин. 2,5 миллиона населения плюс 20 миллионов туристов - это очень серьезная цифра. Развитие туризма важно для нас, экономики и региона, но мы не должны забывать и о том давлении, которое они оказывают", - сказал он. По его словам, в ближайшие годы в курортном регионе могут возникнуть серьезные проблемы с питьевой водой. "Существует очень серьезный забор воды из законных или незаконных скважин, и их необходимо взять под контроль. С учетом потребления воды промышленной зоной, животноводческими и сельскохозяйственными кооперативами в регионе бассейн не может подпитываться", - подчеркнул Каранчы. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) ранее сообщали, что в общей сложности за 11 месяцев 2023 года Анталью посетили 15 371 773 туристов из почти 200 стран, из них 14,5 миллиона – иностранцы, а 870 тысяч – турецкие отдыхающие, постоянно проживающие за границей. На первом месте по объему поездок в Анталью по итогам 11 месяцев 2023 года – Россия. Турпоток в Анталью из РФ в январе-ноябре 2023 года увеличился на 15% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 3,4 миллиона. Доля россиян в общем количестве туристов за 11 месяцев в Анталье – 23,4%, то есть почти каждый четвертый турист на курортах этой провинции. Прогноз по российскому турпотоку за весь 2023 год – около 3,5 миллиона гостей.
https://ria.ru/20231219/turtsiya-1916645140.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, турция, анталия
Туризм, В мире, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Новости - Туризм, Турция, Анталия
В Анталье предупредили о возможных проблемах с питьевой водой
Власти: в Анталье могут возникнуть проблемы с водой из-за роста населения
АНКАРА, 19 дек – РИА Новости.
Проблемы с питьевой водой могут возникнуть в популярной у российских туристов турецкой курортной Анталье, с ростом населения серьезно сократились природные водные ресурсы пруда Кыркгёз, передал телеканал NTV
.
"Помимо глобального климатического кризиса, с ростом населения серьезно сократились природные водные ресурсы Кыркгёза, питающего Анталью. Эксперты заявили, что объем воды сократился с 14 кубометров в час до 6 кубометров в час, и предупредили, что могут возникнуть серьезные проблемы с питьевой водой", - передал телеканал.
Мустафа Каранчы, президент Анталийского отделения Палаты инженеров-геологов, отметил, что Анталия является 5-м по величине городом Турции с населением около 2,5 миллиона, и подчеркнул, что рост населения оказывает серьезное давление на природные водные ресурсы.
"Городские водные ресурсы поступают из Кыркгёзлера. Он расположен примерно в 25 километрах к северо-западу и питает город из скважин. 2,5 миллиона населения плюс 20 миллионов туристов - это очень серьезная цифра. Развитие туризма важно для нас, экономики и региона, но мы не должны забывать и о том давлении, которое они оказывают", - сказал он.
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По его словам, в ближайшие годы в курортном регионе могут возникнуть серьезные проблемы с питьевой водой.
"Существует очень серьезный забор воды из законных или незаконных скважин, и их необходимо взять под контроль. С учетом потребления воды промышленной зоной, животноводческими и сельскохозяйственными кооперативами в регионе бассейн не может подпитываться", - подчеркнул Каранчы.
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) ранее сообщали, что в общей сложности за 11 месяцев 2023 года Анталью посетили 15 371 773 туристов из почти 200 стран, из них 14,5 миллиона – иностранцы, а 870 тысяч – турецкие отдыхающие, постоянно проживающие за границей. На первом месте по объему поездок в Анталью по итогам 11 месяцев 2023 года – Россия. Турпоток в Анталью из РФ в январе-ноябре 2023 года увеличился на 15% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 3,4 миллиона. Доля россиян в общем количестве туристов за 11 месяцев в Анталье – 23,4%, то есть почти каждый четвертый турист на курортах этой провинции. Прогноз по российскому турпотоку за весь 2023 год – около 3,5 миллиона гостей.
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