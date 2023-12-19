Рейтинг@Mail.ru
Силуанов прокомментировал санкции ЕС на импорт алмазов из России - РИА Новости, 19.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:14 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/almazy-1916725801.html
Силуанов прокомментировал санкции ЕС на импорт алмазов из России
Силуанов прокомментировал санкции ЕС на импорт алмазов из России - РИА Новости, 19.12.2023
Силуанов прокомментировал санкции ЕС на импорт алмазов из России
Санкции ЕС на импорт алмазов из РФ не принесут пользы тем, кто их вводил, Россия будет перенастраивать рынки сбыта, заявил журналистам министр финансов РФ Антон РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T15:14
2023-12-19T15:14
россия
экономика
антон силуанов
евросоюз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152672/61/1526726155_0:155:3001:1843_1920x0_80_0_0_025add5a359ca2b9f002c929b800d645.jpg
ПЕКИН, 19 дек - РИА Новости. Санкции ЕС на импорт алмазов из РФ не принесут пользы тем, кто их вводил, Россия будет перенастраивать рынки сбыта, заявил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов. В понедельник ЕС опубликовал новый пакет антироссийских санкций, который включает экономические и персональные ограничения, в том числе запрет на импорт российских алмазов. "Санкции не первый раз же вводятся, мы видим, какие последствия от этих санкций. Мы просто будем перенастраивать рынки сбыта на другие регионы. Уверен, что это не принесет пользу тем, кто вводил эти санкции", - сказал Силуанов в ответ на вопрос, как он оценивает влияние введенных санкций на рынок и крупнейшую алмазодобывающую компанию "Алроса". "Рынок алмазов и бриллиантов примерно понятен, он достаточно стабилен - временами увеличивается, бывает, сокращается. Поэтому доля Российской Федерации на этом рынке существенная, мы с De Beers делим примерно пополам этот объем. Спрос есть, будем искать другие рынки", - добавил глава Минфина. РИА Новости ранее подсчитало на основе данных Кимберлийского процесса, что по итогам 2022 года Россия впервые произвела более трети всех натуральных алмазов в мире, а в совокупности с африканскими странами занимает почти 90% мирового рынка. При этом главными экспортерами были ОАЭ и Евросоюз, которые вообще не добывают эти камни, а Россия замыкала тройку лидеров. По данным платформы ООН Comtrade, по итогам 2022 года основными импортерами алмазов из РФ стали ОАЭ (1,64 миллиарда долларов), Бельгия (1,46 миллиарда долларов) и Индия (1,08 миллиарда долларов). "Большая семерка" приобрела у России алмазов лишь на 40 миллионов долларов, а страны ЕС - лишь на 70 тысяч долларов. В 2023 году, согласно расчетам РИА Новости по данным национальных статслужб, Индия обогнала Бельгию по закупкам российских алмазов, нарастив импорт на 16% - почти до миллиарда долларов. Бельгия же приобрела драгоценных камней лишь на 315 миллионов долларов. Неожиданно в топ-5 вернулся Гонконг, который купил алмазов на 252 миллиона долларов. ОАЭ данные не раскрывают.
https://ria.ru/20231219/sanktsii-1916681854.html
https://ria.ru/20231123/evropa-1911189975.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152672/61/1526726155_168:0:2831:1997_1920x0_80_0_0_2100d7b6aef4dd23eacba886f7f6eb06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, экономика, антон силуанов, евросоюз, в мире
Россия, Экономика, Антон Силуанов, Евросоюз, В мире
Силуанов прокомментировал санкции ЕС на импорт алмазов из России

Силуанов: санкции ЕС на импорт алмазов из РФ не принесут пользы тем, кто их ввел

© Фото : Petra Diamonds LimitedАлмаз
Алмаз - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© Фото : Petra Diamonds Limited
Алмаз. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 19 дек - РИА Новости. Санкции ЕС на импорт алмазов из РФ не принесут пользы тем, кто их вводил, Россия будет перенастраивать рынки сбыта, заявил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
В понедельник ЕС опубликовал новый пакет антироссийских санкций, который включает экономические и персональные ограничения, в том числе запрет на импорт российских алмазов.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
В Кремле прокомментировали новый пакет антироссийских санкций ЕС
Вчера, 12:39
"Санкции не первый раз же вводятся, мы видим, какие последствия от этих санкций. Мы просто будем перенастраивать рынки сбыта на другие регионы. Уверен, что это не принесет пользу тем, кто вводил эти санкции", - сказал Силуанов в ответ на вопрос, как он оценивает влияние введенных санкций на рынок и крупнейшую алмазодобывающую компанию "Алроса".
"Рынок алмазов и бриллиантов примерно понятен, он достаточно стабилен - временами увеличивается, бывает, сокращается. Поэтому доля Российской Федерации на этом рынке существенная, мы с De Beers делим примерно пополам этот объем. Спрос есть, будем искать другие рынки", - добавил глава Минфина.
РИА Новости ранее подсчитало на основе данных Кимберлийского процесса, что по итогам 2022 года Россия впервые произвела более трети всех натуральных алмазов в мире, а в совокупности с африканскими странами занимает почти 90% мирового рынка. При этом главными экспортерами были ОАЭ и Евросоюз, которые вообще не добывают эти камни, а Россия замыкала тройку лидеров.
По данным платформы ООН Comtrade, по итогам 2022 года основными импортерами алмазов из РФ стали ОАЭ (1,64 миллиарда долларов), Бельгия (1,46 миллиарда долларов) и Индия (1,08 миллиарда долларов). "Большая семерка" приобрела у России алмазов лишь на 40 миллионов долларов, а страны ЕС - лишь на 70 тысяч долларов.
В 2023 году, согласно расчетам РИА Новости по данным национальных статслужб, Индия обогнала Бельгию по закупкам российских алмазов, нарастив импорт на 16% - почти до миллиарда долларов. Бельгия же приобрела драгоценных камней лишь на 315 миллионов долларов. Неожиданно в топ-5 вернулся Гонконг, который купил алмазов на 252 миллиона долларов. ОАЭ данные не раскрывают.
Флаги возле здания Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
Европа готовится к ликвидации
23 ноября, 08:00
 
РоссияЭкономикаАнтон СилуановЕвросоюзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала