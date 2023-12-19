https://ria.ru/20231219/almazy-1916725801.html

Силуанов прокомментировал санкции ЕС на импорт алмазов из России

Силуанов прокомментировал санкции ЕС на импорт алмазов из России - РИА Новости, 19.12.2023

Силуанов прокомментировал санкции ЕС на импорт алмазов из России

Санкции ЕС на импорт алмазов из РФ не принесут пользы тем, кто их вводил, Россия будет перенастраивать рынки сбыта, заявил журналистам министр финансов РФ Антон РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T15:14

2023-12-19T15:14

2023-12-19T15:14

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ПЕКИН, 19 дек - РИА Новости. Санкции ЕС на импорт алмазов из РФ не принесут пользы тем, кто их вводил, Россия будет перенастраивать рынки сбыта, заявил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов. В понедельник ЕС опубликовал новый пакет антироссийских санкций, который включает экономические и персональные ограничения, в том числе запрет на импорт российских алмазов. "Санкции не первый раз же вводятся, мы видим, какие последствия от этих санкций. Мы просто будем перенастраивать рынки сбыта на другие регионы. Уверен, что это не принесет пользу тем, кто вводил эти санкции", - сказал Силуанов в ответ на вопрос, как он оценивает влияние введенных санкций на рынок и крупнейшую алмазодобывающую компанию "Алроса". "Рынок алмазов и бриллиантов примерно понятен, он достаточно стабилен - временами увеличивается, бывает, сокращается. Поэтому доля Российской Федерации на этом рынке существенная, мы с De Beers делим примерно пополам этот объем. Спрос есть, будем искать другие рынки", - добавил глава Минфина. РИА Новости ранее подсчитало на основе данных Кимберлийского процесса, что по итогам 2022 года Россия впервые произвела более трети всех натуральных алмазов в мире, а в совокупности с африканскими странами занимает почти 90% мирового рынка. При этом главными экспортерами были ОАЭ и Евросоюз, которые вообще не добывают эти камни, а Россия замыкала тройку лидеров. По данным платформы ООН Comtrade, по итогам 2022 года основными импортерами алмазов из РФ стали ОАЭ (1,64 миллиарда долларов), Бельгия (1,46 миллиарда долларов) и Индия (1,08 миллиарда долларов). "Большая семерка" приобрела у России алмазов лишь на 40 миллионов долларов, а страны ЕС - лишь на 70 тысяч долларов. В 2023 году, согласно расчетам РИА Новости по данным национальных статслужб, Индия обогнала Бельгию по закупкам российских алмазов, нарастив импорт на 16% - почти до миллиарда долларов. Бельгия же приобрела драгоценных камней лишь на 315 миллионов долларов. Неожиданно в топ-5 вернулся Гонконг, который купил алмазов на 252 миллиона долларов. ОАЭ данные не раскрывают.

https://ria.ru/20231219/sanktsii-1916681854.html

https://ria.ru/20231123/evropa-1911189975.html

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россия, экономика, антон силуанов, евросоюз, в мире