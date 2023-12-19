https://ria.ru/20231219/almazy-1916684761.html

У России есть варианты обхода "алмазного пакета" санкций, заявил Песков

У России есть варианты обхода "алмазного пакета" санкций, заявил Песков - РИА Новости, 19.12.2023

У России есть варианты обхода "алмазного пакета" санкций, заявил Песков

Введение "алмазного пакета" санкций против РФ было прогнозируемо, есть варианты обхода, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T12:52

2023-12-19T12:52

2023-12-19T12:52

экономика

россия

дмитрий песков

евросоюз

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Введение "алмазного пакета" санкций против РФ было прогнозируемо, есть варианты обхода, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В понедельник ЕС опубликовал новый пакет антироссийских санкций, который включил экономические и персональные ограничения, в том числе запрет на импорт российских алмазов. Под персональные санкции попали 147 фигурантов, включая 61 физлицо и 86 организаций. "Что касается алмазов российских, то это было прогнозируемо, к этому готовились. Не думаю, что отсутствуют какие-то варианты обхода этих санкций. Они есть, и они будут реализовываться. В любом случае, будет делаться так, чтобы защищать и обеспечивать наши интересы", - сказал Песков.

https://ria.ru/20231219/rosfinmonitoring-1916666777.html

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, дмитрий песков, евросоюз