https://ria.ru/20231219/akunin-1916694880.html

В издательство "Захаров", выпускающее Акунина*, пришли из СК с обыском

В издательство "Захаров", выпускающее Акунина*, пришли из СК с обыском - РИА Новости, 19.12.2023

В издательство "Захаров", выпускающее Акунина*, пришли из СК с обыском

В издательстве "Захаров" сообщили, что у них проводят обыск. РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T13:39

2023-12-19T13:39

2023-12-19T13:41

культура

дмитрий быков

россия

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

книги

борис акунин* (г.ш. чхартишвили*)

новости культуры

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. В издательстве "Захаров" сообщили, что у них проводят обыск. "В издательство "Захаров" пришли из Следственного комитета с обыском. Пока ничего не понятно", — говорится в сообщении в Telegram-канале издательства. Издательство "Захаров" было создано 1 марта 1998 года. Основная серия издательства — "Биографии и мемуары", в которой уже вышли более трехсот книг: воспоминаний, дневников, записных книжек и биографий известных людей. Кроме того, "Захаров" выпускает художественную литературу, в том числе произведения писателя Бориса Акунина* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, в отношении него возбуждено дело из-за фейков о ВС РФ и публичного оправдания терроризма). На сайте издательства книги Акунина* пока доступны. Ранее издательство "АСТ" и книжная сеть "Читай-город - Буквоед" заявили о приостановке выпуска и продаж книг писателей Бориса Акунина* и Дмитрия Быкова** (признан иноагентом).* Внесен в перечень террористов и экстремистов** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20231215/knigi-1915979217.html

россия

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Светлана Вовк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

дмитрий быков, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), книги, борис акунин* (г.ш. чхартишвили*), новости культуры