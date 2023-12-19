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В издательство "Захаров", выпускающее Акунина*, пришли из СК с обыском - РИА Новости, 19.12.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:39 19.12.2023 (обновлено: 13:41 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/akunin-1916694880.html
В издательство "Захаров", выпускающее Акунина*, пришли из СК с обыском
В издательство "Захаров", выпускающее Акунина*, пришли из СК с обыском - РИА Новости, 19.12.2023
В издательство "Захаров", выпускающее Акунина*, пришли из СК с обыском
В издательстве "Захаров" сообщили, что у них проводят обыск. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T13:39
2023-12-19T13:41
культура
дмитрий быков
россия
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
книги
борис акунин* (г.ш. чхартишвили*)
новости культуры
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. В издательстве "Захаров" сообщили, что у них проводят обыск. "В издательство "Захаров" пришли из Следственного комитета с обыском. Пока ничего не понятно", — говорится в сообщении в Telegram-канале издательства. Издательство "Захаров" было создано 1 марта 1998 года. Основная серия издательства — "Биографии и мемуары", в которой уже вышли более трехсот книг: воспоминаний, дневников, записных книжек и биографий известных людей. Кроме того, "Захаров" выпускает художественную литературу, в том числе произведения писателя Бориса Акунина* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, в отношении него возбуждено дело из-за фейков о ВС РФ и публичного оправдания терроризма). На сайте издательства книги Акунина* пока доступны. Ранее издательство "АСТ" и книжная сеть "Читай-город - Буквоед" заявили о приостановке выпуска и продаж книг писателей Бориса Акунина* и Дмитрия Быкова** (признан иноагентом).* Внесен в перечень террористов и экстремистов** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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дмитрий быков, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), книги, борис акунин* (г.ш. чхартишвили*), новости культуры
Культура, Дмитрий Быков, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Книги, Борис Акунин* (Г.Ш. Чхартишвили*), Новости культуры
В издательство "Захаров", выпускающее Акунина*, пришли из СК с обыском

В издательстве "Захаров", выпускающем книги Акунина*, проходит обыск

© РИА Новости / Максим БлиновПисатель Борис Акунин*
Писатель Борис Акунин* - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Писатель Борис Акунин*. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. В издательстве "Захаров" сообщили, что у них проводят обыск.
"В издательство "Захаров" пришли из Следственного комитета с обыском. Пока ничего не понятно", — говорится в сообщении в Telegram-канале издательства.
Издательство "Захаров" было создано 1 марта 1998 года. Основная серия издательства — "Биографии и мемуары", в которой уже вышли более трехсот книг: воспоминаний, дневников, записных книжек и биографий известных людей. Кроме того, "Захаров" выпускает художественную литературу, в том числе произведения писателя Бориса Акунина* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, в отношении него возбуждено дело из-за фейков о ВС РФ и публичного оправдания терроризма).
На сайте издательства книги Акунина* пока доступны.
Ранее издательство "АСТ" и книжная сеть "Читай-город - Буквоед" заявили о приостановке выпуска и продаж книг писателей Бориса Акунина* и Дмитрия Быкова** (признан иноагентом).
* Внесен в перечень террористов и экстремистов
** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
Писатель Борис Акунин - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
Издательство АСТ приостановило распространение книг Акунина и Быкова*
15 декабря, 12:00
 
КультураДмитрий БыковРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)КнигиБорис Акунин* (Г.Ш. Чхартишвили*)Новости культуры
 
 
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