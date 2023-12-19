https://ria.ru/20231219/aeroport-1916722185.html

Аэропорт Домодедово работает штатно

Аэропорт Домодедово работает штатно - РИА Новости, 19.12.2023

Аэропорт Домодедово работает штатно

Аэропорт "Домодедово" обслуживает рейсы в штатном режиме, сообщили РИА Новости в авиагавани. РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T15:03

2023-12-19T15:03

2023-12-19T15:32

домодедово (аэропорт)

москва

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Аэропорт "Домодедово" обслуживает рейсы в штатном режиме, сообщили РИА Новости в авиагавани.Ранее во вторник "Домодедово" сообщал, что ввел ограничения на полеты, шесть бортов ушли на запасные аэродромы. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале во вторник сообщил, что силами ПВО в Одинцовском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего в сторону Москвы, на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. "Обслуживание рейсов в аэропорту Домодедово идет в штатном режиме. В ближайшее время все рейсы, которые были перенаправлены на запасные аэродромы, будут возвращены в пункт назначения", - сообщили в аэропорту.

https://ria.ru/20231212/bespilotniki-1915325565.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

домодедово (аэропорт), москва, происшествия, сергей собянин, снегопад в москве, новости - туризм