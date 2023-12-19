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Аэропорт Домодедово работает штатно - РИА Новости, 19.12.2023
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Туризм
 
15:03 19.12.2023 (обновлено: 15:32 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/aeroport-1916722185.html
Аэропорт Домодедово работает штатно
Аэропорт Домодедово работает штатно - РИА Новости, 19.12.2023
Аэропорт Домодедово работает штатно
Аэропорт "Домодедово" обслуживает рейсы в штатном режиме, сообщили РИА Новости в авиагавани. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T15:03
2023-12-19T15:32
домодедово (аэропорт)
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Аэропорт "Домодедово" обслуживает рейсы в штатном режиме, сообщили РИА Новости в авиагавани.Ранее во вторник "Домодедово" сообщал, что ввел ограничения на полеты, шесть бортов ушли на запасные аэродромы. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале во вторник сообщил, что силами ПВО в Одинцовском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего в сторону Москвы, на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. "Обслуживание рейсов в аэропорту Домодедово идет в штатном режиме. В ближайшее время все рейсы, которые были перенаправлены на запасные аэродромы, будут возвращены в пункт назначения", - сообщили в аэропорту.
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домодедово (аэропорт), москва, происшествия, сергей собянин, снегопад в москве, новости - туризм
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Аэропорт Домодедово работает штатно

Аэропорт Домодедово вернулся к работе в штатном режиме

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПассажиры возле аэропорта Домодедово
Пассажиры возле аэропорта Домодедово - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Пассажиры возле аэропорта Домодедово. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Аэропорт "Домодедово" обслуживает рейсы в штатном режиме, сообщили РИА Новости в авиагавани.
Ранее во вторник "Домодедово" сообщал, что ввел ограничения на полеты, шесть бортов ушли на запасные аэродромы. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале во вторник сообщил, что силами ПВО в Одинцовском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего в сторону Москвы, на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.
«
"Обслуживание рейсов в аэропорту Домодедово идет в штатном режиме. В ближайшее время все рейсы, которые были перенаправлены на запасные аэродромы, будут возвращены в пункт назначения", - сообщили в аэропорту.
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ТуризмДомодедово (аэропорт)МоскваПроисшествияСергей СобянинСнегопад в МосквеНовости - Туризм
 
 
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