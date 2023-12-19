https://ria.ru/20231219/aeroport-1916722185.html
Аэропорт Домодедово работает штатно
Аэропорт Домодедово работает штатно - РИА Новости, 19.12.2023
Аэропорт Домодедово работает штатно
Аэропорт "Домодедово" обслуживает рейсы в штатном режиме, сообщили РИА Новости в авиагавани. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T15:03
2023-12-19T15:03
2023-12-19T15:32
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Аэропорт "Домодедово" обслуживает рейсы в штатном режиме, сообщили РИА Новости в авиагавани.Ранее во вторник "Домодедово" сообщал, что ввел ограничения на полеты, шесть бортов ушли на запасные аэродромы. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале во вторник сообщил, что силами ПВО в Одинцовском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего в сторону Москвы, на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. "Обслуживание рейсов в аэропорту Домодедово идет в штатном режиме. В ближайшее время все рейсы, которые были перенаправлены на запасные аэродромы, будут возвращены в пункт назначения", - сообщили в аэропорту.
https://ria.ru/20231212/bespilotniki-1915325565.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Аэропорт Домодедово работает штатно
Аэропорт Домодедово вернулся к работе в штатном режиме