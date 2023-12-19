https://ria.ru/20231219/abutalimov-1916670024.html
Офицера из Дагестана удостоили звания Героя России
Офицера из Дагестана удостоили звания Героя России - РИА Новости, 19.12.2023
Офицера из Дагестана удостоили звания Героя России
Участник специальной военной операции из Дагестана командир роты Темирлан Абуталимов, продолжавший бой раненым, удостоен звания Героя России, сообщил глава... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T11:50
2023-12-19T11:50
2023-12-19T11:50
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сергей меликов
запорожская область
республика дагестан
ситуация в днр и лнр
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МАХАЧКАЛА, 19 дек - РИА Новости. Участник специальной военной операции из Дагестана командир роты Темирлан Абуталимов, продолжавший бой раненым, удостоен звания Героя России, сообщил глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале. "У нас еще один Герой России! Высшей награды страны по решению нашего президента Владимира Владимировича Путина удостоен гвардии лейтенант, командир роты Темирлан Абуталимов из Хасавюртовского района", – написал Меликов. По его словам, в Запорожской области в условиях, когда противник превосходил по силам, Абуталимов получил ранение, но продолжил бой. "Благодаря его профессионализму и отваге наши военнослужащие нанесли огромный урон врагу, переломили ситуацию и одержали победу!" – рассказал Меликов. Абуталимов стал восьмым выходцем из Дагестана, удостоенным звания Героя России за подвиги в зоне спецоперации.
https://ria.ru/20230715/spasenie-1884376171.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Офицера из Дагестана удостоили звания Героя России
Меликов: гвардии лейтенанта Абуталимова удостоили звания Героя России