https://ria.ru/20231219/abutalimov-1916670024.html

Офицера из Дагестана удостоили звания Героя России

Офицера из Дагестана удостоили звания Героя России - РИА Новости, 19.12.2023

Офицера из Дагестана удостоили звания Героя России

Участник специальной военной операции из Дагестана командир роты Темирлан Абуталимов, продолжавший бой раненым, удостоен звания Героя России, сообщил глава... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T11:50

2023-12-19T11:50

2023-12-19T11:50

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

сергей меликов

запорожская область

республика дагестан

ситуация в днр и лнр

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МАХАЧКАЛА, 19 дек - РИА Новости. Участник специальной военной операции из Дагестана командир роты Темирлан Абуталимов, продолжавший бой раненым, удостоен звания Героя России, сообщил глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале. "У нас еще один Герой России! Высшей награды страны по решению нашего президента Владимира Владимировича Путина удостоен гвардии лейтенант, командир роты Темирлан Абуталимов из Хасавюртовского района", – написал Меликов. По его словам, в Запорожской области в условиях, когда противник превосходил по силам, Абуталимов получил ранение, но продолжил бой. "Благодаря его профессионализму и отваге наши военнослужащие нанесли огромный урон врагу, переломили ситуацию и одержали победу!" – рассказал Меликов. Абуталимов стал восьмым выходцем из Дагестана, удостоенным звания Героя России за подвиги в зоне спецоперации.

https://ria.ru/20230715/spasenie-1884376171.html

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Кирилл Волков

безопасность, россия, сергей меликов, запорожская область, республика дагестан, ситуация в днр и лнр