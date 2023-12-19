Рейтинг@Mail.ru
Офицера из Дагестана удостоили звания Героя России - РИА Новости, 19.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:50 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/abutalimov-1916670024.html
Офицера из Дагестана удостоили звания Героя России
Офицера из Дагестана удостоили звания Героя России - РИА Новости, 19.12.2023
Офицера из Дагестана удостоили звания Героя России
Участник специальной военной операции из Дагестана командир роты Темирлан Абуталимов, продолжавший бой раненым, удостоен звания Героя России, сообщил глава... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T11:50
2023-12-19T11:50
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сергей меликов
запорожская область
республика дагестан
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916669100_0:0:703:396_1920x0_80_0_0_d9c9c1c954e046e9f5590233d8382ea0.jpg
МАХАЧКАЛА, 19 дек - РИА Новости. Участник специальной военной операции из Дагестана командир роты Темирлан Абуталимов, продолжавший бой раненым, удостоен звания Героя России, сообщил глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале. "У нас еще один Герой России! Высшей награды страны по решению нашего президента Владимира Владимировича Путина удостоен гвардии лейтенант, командир роты Темирлан Абуталимов из Хасавюртовского района", – написал Меликов. По его словам, в Запорожской области в условиях, когда противник превосходил по силам, Абуталимов получил ранение, но продолжил бой. "Благодаря его профессионализму и отваге наши военнослужащие нанесли огромный урон врагу, переломили ситуацию и одержали победу!" – рассказал Меликов. Абуталимов стал восьмым выходцем из Дагестана, удостоенным звания Героя России за подвиги в зоне спецоперации.
https://ria.ru/20230715/spasenie-1884376171.html
россия
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916669100_0:0:703:528_1920x0_80_0_0_3e111ff276515e0b2d19a5f93199acd9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, сергей меликов, запорожская область, республика дагестан, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сергей Меликов, Запорожская область, Республика Дагестан, Ситуация в ДНР и ЛНР
Офицера из Дагестана удостоили звания Героя России

Меликов: гвардии лейтенанта Абуталимова удостоили звания Героя России

© Фото : Пресс-служба главы ДагестанаТемирлан Абуталимов
Темирлан Абуталимов - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© Фото : Пресс-служба главы Дагестана
Темирлан Абуталимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 19 дек - РИА Новости. Участник специальной военной операции из Дагестана командир роты Темирлан Абуталимов, продолжавший бой раненым, удостоен звания Героя России, сообщил глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале.
"У нас еще один Герой России! Высшей награды страны по решению нашего президента Владимира Владимировича Путина удостоен гвардии лейтенант, командир роты Темирлан Абуталимов из Хасавюртовского района", – написал Меликов.
По его словам, в Запорожской области в условиях, когда противник превосходил по силам, Абуталимов получил ранение, но продолжил бой. "Благодаря его профессионализму и отваге наши военнослужащие нанесли огромный урон врагу, переломили ситуацию и одержали победу!" – рассказал Меликов.
Абуталимов стал восьмым выходцем из Дагестана, удостоенным звания Героя России за подвиги в зоне спецоперации.
Боец с позывным Лакец из села Верхний Катрух, Халидов Руслан Уруджевич, спас трех офицеров в зоне СВО
Тяжелораненый боец из Дагестана спас трех офицеров в зоне спецоперации
15 июля, 15:53
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСергей МеликовЗапорожская областьРеспублика ДагестанСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала