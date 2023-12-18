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Россиян предупредили, что в платежке за ЖКХ может появиться новая графа - РИА Новости, 18.12.2023
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02:15 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/zhkkh-1916135601.html
Россиян предупредили, что в платежке за ЖКХ может появиться новая графа
Россиян предупредили, что в платежке за ЖКХ может появиться новая графа - РИА Новости, 18.12.2023
Россиян предупредили, что в платежке за ЖКХ может появиться новая графа
Установить газоанализаторы в газифицированных квартирах могут сами жильцы, но с последующей компенсацией из взносов на капремонт, заявила в разговоре с... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T02:15
2023-12-18T02:15
общество
россия
жкх
государственный университет управления
светлана сазанова
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Установить газоанализаторы в газифицированных квартирах могут сами жильцы, но с последующей компенсацией из взносов на капремонт, заявила в разговоре с агентством “Прайм” заместитель заведующего кафедрой институциональной экономики ИЭФ ГУУ Светлана Сазанова.Предложение депутатов Госдумы — реакция на рост числа взрывов бытового газа, в основном из-за несоблюдения технологий обслуживания и подключения. Обсуждается вариант оплаты приборов из взносов за капремонт.“Это снижает финансовую нагрузку на домохозяйства, но не позволит оборудовать газовыми датчиками в короткие сроки все многоквартирные дома в России”, — предположила Сазанова.Эксперт пояснила, что большая часть газового оборудования изношена как минимум на две трети. Даже если установка анализаторов вызовет удорожание ЖКХ, польза от предотвращения взрывов бытового газа и их последствий несоизмеримо выше, уверена эксперт. По мнению Сазановой, целесообразно обязать всех жильцов многоквартирных домов установить приборы за свой счет с последующей компенсацией из взносов на капитальный ремонт, например, путем перерасчета.
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общество, россия, жкх, государственный университет управления, светлана сазанова
Общество, Россия, ЖКХ, Государственный университет управления, Светлана Сазанова
Россиян предупредили, что в платежке за ЖКХ может появиться новая графа

Экономист Саханова: в платежке за ЖКХ может появиться графа с газоанализаторами

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПлатежные квитанции за услуги ЖКХ
Платежные квитанции за услуги ЖКХ - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Платежные квитанции за услуги ЖКХ. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Установить газоанализаторы в газифицированных квартирах могут сами жильцы, но с последующей компенсацией из взносов на капремонт, заявила в разговоре с агентством “Прайм” заместитель заведующего кафедрой институциональной экономики ИЭФ ГУУ Светлана Сазанова.
Предложение депутатов Госдумы — реакция на рост числа взрывов бытового газа, в основном из-за несоблюдения технологий обслуживания и подключения. Обсуждается вариант оплаты приборов из взносов за капремонт.
«

“Это снижает финансовую нагрузку на домохозяйства, но не позволит оборудовать газовыми датчиками в короткие сроки все многоквартирные дома в России”, — предположила Сазанова.

Эксперт пояснила, что большая часть газового оборудования изношена как минимум на две трети. Даже если установка анализаторов вызовет удорожание ЖКХ, польза от предотвращения взрывов бытового газа и их последствий несоизмеримо выше, уверена эксперт. По мнению Сазановой, целесообразно обязать всех жильцов многоквартирных домов установить приборы за свой счет с последующей компенсацией из взносов на капитальный ремонт, например, путем перерасчета.
Квитанции об оплате услуг ЖКХ - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
В России установят запрет на взимание процентов за уплату ЖКХ с пенсионеров
15 декабря, 22:14
 
ОбществоРоссияЖКХГосударственный университет управленияСветлана Сазанова
 
 
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