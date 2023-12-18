https://ria.ru/20231218/zhkkh-1916135601.html

Россиян предупредили, что в платежке за ЖКХ может появиться новая графа

Россиян предупредили, что в платежке за ЖКХ может появиться новая графа - РИА Новости, 18.12.2023

Россиян предупредили, что в платежке за ЖКХ может появиться новая графа

Установить газоанализаторы в газифицированных квартирах могут сами жильцы, но с последующей компенсацией из взносов на капремонт, заявила в разговоре с... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T02:15

2023-12-18T02:15

2023-12-18T02:15

общество

россия

жкх

государственный университет управления

светлана сазанова

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Установить газоанализаторы в газифицированных квартирах могут сами жильцы, но с последующей компенсацией из взносов на капремонт, заявила в разговоре с агентством “Прайм” заместитель заведующего кафедрой институциональной экономики ИЭФ ГУУ Светлана Сазанова.Предложение депутатов Госдумы — реакция на рост числа взрывов бытового газа, в основном из-за несоблюдения технологий обслуживания и подключения. Обсуждается вариант оплаты приборов из взносов за капремонт.“Это снижает финансовую нагрузку на домохозяйства, но не позволит оборудовать газовыми датчиками в короткие сроки все многоквартирные дома в России”, — предположила Сазанова.Эксперт пояснила, что большая часть газового оборудования изношена как минимум на две трети. Даже если установка анализаторов вызовет удорожание ЖКХ, польза от предотвращения взрывов бытового газа и их последствий несоизмеримо выше, уверена эксперт. По мнению Сазановой, целесообразно обязать всех жильцов многоквартирных домов установить приборы за свой счет с последующей компенсацией из взносов на капитальный ремонт, например, путем перерасчета.

https://ria.ru/20231215/protsenty-1916125462.html

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общество, россия, жкх, государственный университет управления, светлана сазанова