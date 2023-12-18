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На юге Кузбасса произошло землетрясение - РИА Новости, 18.12.2023
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13:53 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/zemletryasenie-1916487610.html
На юге Кузбасса произошло землетрясение
На юге Кузбасса произошло землетрясение - РИА Новости, 18.12.2023
На юге Кузбасса произошло землетрясение
Землетрясение произошло на юге Кузбасса недалеко от горнолыжного курорта "Шерегеш", следует из сообщения Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T13:53
2023-12-18T13:53
российская академия наук
происшествия
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КЕМЕРОВО, 18 дек – РИА Новости. Землетрясение произошло на юге Кузбасса недалеко от горнолыжного курорта "Шерегеш", следует из сообщения Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН. Сейсмособытие магнитудой 4,4 произошло в 23 километрах севернее города Таштагол. В соцсетях очевидцы публикуют кадры последствий подземных толчков, на которых запечатлены попадавшие на пол с полок магазина товары. Как уточнили РИА Новости в дирекции курорта "Шерегеш", на работу курорта землетрясение не повлияло. Все работает в штатном режиме.
https://ria.ru/20231218/zemletryasenie-1916430746.html
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российская академия наук, происшествия
Российская академия наук, Происшествия
На юге Кузбасса произошло землетрясение

В 23 километрах севернее города Таштагол произошло землетрясение магнитудой 4,4

© Depositphotos.com / albundСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© Depositphotos.com / albund
Сейсмограф. Архивное фото
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 18 дек – РИА Новости. Землетрясение произошло на юге Кузбасса недалеко от горнолыжного курорта "Шерегеш", следует из сообщения Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.
Сейсмособытие магнитудой 4,4 произошло в 23 километрах севернее города Таштагол.
В соцсетях очевидцы публикуют кадры последствий подземных толчков, на которых запечатлены попадавшие на пол с полок магазина товары.
Как уточнили РИА Новости в дирекции курорта "Шерегеш", на работу курорта землетрясение не повлияло. Все работает в штатном режиме.
Сейсмограммы - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
На Сахалине прооизошло землетрясение
Вчера, 11:12
 
Российская академия наукПроисшествия
 
 
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