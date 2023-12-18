https://ria.ru/20231218/zemletryasenie-1916487610.html

На юге Кузбасса произошло землетрясение

На юге Кузбасса произошло землетрясение - РИА Новости, 18.12.2023

На юге Кузбасса произошло землетрясение

Землетрясение произошло на юге Кузбасса недалеко от горнолыжного курорта "Шерегеш", следует из сообщения Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T13:53

2023-12-18T13:53

2023-12-18T13:53

российская академия наук

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_77:0:3718:2048_1920x0_80_0_0_65ae89c88cdea0054e2da053cfe9e9c7.jpg

КЕМЕРОВО, 18 дек – РИА Новости. Землетрясение произошло на юге Кузбасса недалеко от горнолыжного курорта "Шерегеш", следует из сообщения Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН. Сейсмособытие магнитудой 4,4 произошло в 23 километрах севернее города Таштагол. В соцсетях очевидцы публикуют кадры последствий подземных толчков, на которых запечатлены попадавшие на пол с полок магазина товары. Как уточнили РИА Новости в дирекции курорта "Шерегеш", на работу курорта землетрясение не повлияло. Все работает в штатном режиме.

https://ria.ru/20231218/zemletryasenie-1916430746.html

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

российская академия наук, происшествия