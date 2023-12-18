https://ria.ru/20231218/zemletryasenie-1916430746.html

На Сахалине прооизошло землетрясение

На Сахалине прооизошло землетрясение - РИА Новости, 18.12.2023

На Сахалине прооизошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,5 зарегистрировано в понедельник на Сахалине, сообщили журналистам в региональном главке МЧС России. РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T11:12

2023-12-18T11:12

2023-12-18T11:12

происшествия

сахалин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 дек – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,5 зарегистрировано в понедельник на Сахалине, сообщили журналистам в региональном главке МЧС России. "В 17.40 (9.40 мск) 18 декабря, по информации сейсмостанции "Южно-Сахалинск", зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,5 в 13 километрах западнее села Онор Смирныховского района", - сообщили в ведомстве. По данным спасателей, подземные толчки силой до 2 баллов ощутили жители села Онор. Все службы работают в штатном режиме, жертв и разрушений нет.

https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html

сахалин

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, сахалин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)