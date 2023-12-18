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На Сахалине прооизошло землетрясение - РИА Новости, 18.12.2023
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11:12 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/zemletryasenie-1916430746.html
На Сахалине прооизошло землетрясение
На Сахалине прооизошло землетрясение - РИА Новости, 18.12.2023
На Сахалине прооизошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 3,5 зарегистрировано в понедельник на Сахалине, сообщили журналистам в региональном главке МЧС России. РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T11:12
2023-12-18T11:12
происшествия
сахалин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 дек – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,5 зарегистрировано в понедельник на Сахалине, сообщили журналистам в региональном главке МЧС России. "В 17.40 (9.40 мск) 18 декабря, по информации сейсмостанции "Южно-Сахалинск", зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,5 в 13 километрах западнее села Онор Смирныховского района", - сообщили в ведомстве. По данным спасателей, подземные толчки силой до 2 баллов ощутили жители села Онор. Все службы работают в штатном режиме, жертв и разрушений нет.
https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html
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происшествия, сахалин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Сахалин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Сахалине прооизошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,5 зафиксировали на Сахалине

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограммы
Сейсмограммы - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 дек – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,5 зарегистрировано в понедельник на Сахалине, сообщили журналистам в региональном главке МЧС России.
"В 17.40 (9.40 мск) 18 декабря, по информации сейсмостанции "Южно-Сахалинск", зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,5 в 13 километрах западнее села Онор Смирныховского района", - сообщили в ведомстве.
По данным спасателей, подземные толчки силой до 2 баллов ощутили жители села Онор. Все службы работают в штатном режиме, жертв и разрушений нет.
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ПроисшествияСахалинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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