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На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,7

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,7 - РИА Новости, 18.12.2023

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,7

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло у берегов Камчатки, сообщает Камчатский филиал Геофизической службы РАН. РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T00:33

2023-12-18T00:33

2023-12-18T00:33

происшествия

камчатка

российская академия наук

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 дек – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,7 произошло у берегов Камчатки, сообщает Камчатский филиал Геофизической службы РАН. "Землетрясение произошло на глубине 78 километров. Магнитуда составила 4,7. Эпицентр находился в районе мыса Кроноцкий, в 184 километрах южнее посёлка Усть-Камчатск Усть-Камчатского района", - говорится в сообщении. По данным МЧС, в населенных пунктах толчок не ощущался. Жертв и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20231217/zemletryasenie-1916288329.html

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происшествия, камчатка, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия