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На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,7
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,7 - РИА Новости, 18.12.2023
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,7
Землетрясение магнитудой 4,7 произошло у берегов Камчатки, сообщает Камчатский филиал Геофизической службы РАН. РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T00:33
2023-12-18T00:33
2023-12-18T00:33
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 дек – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,7 произошло у берегов Камчатки, сообщает Камчатский филиал Геофизической службы РАН. "Землетрясение произошло на глубине 78 километров. Магнитуда составила 4,7. Эпицентр находился в районе мыса Кроноцкий, в 184 километрах южнее посёлка Усть-Камчатск Усть-Камчатского района", - говорится в сообщении. По данным МЧС, в населенных пунктах толчок не ощущался. Жертв и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась.
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РИА Новости
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происшествия, камчатка, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Камчатка, Российская академия наук, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,7
Филиал РАН: у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,7