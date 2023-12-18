Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,7 - РИА Новости, 18.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:33 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/zemletryasenie-1916375895.html
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,7
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,7 - РИА Новости, 18.12.2023
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,7
Землетрясение магнитудой 4,7 произошло у берегов Камчатки, сообщает Камчатский филиал Геофизической службы РАН. РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T00:33
2023-12-18T00:33
происшествия
камчатка
российская академия наук
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33bd9068eb8a9308d13175faf1d59f58.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 дек – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,7 произошло у берегов Камчатки, сообщает Камчатский филиал Геофизической службы РАН. "Землетрясение произошло на глубине 78 километров. Магнитуда составила 4,7. Эпицентр находился в районе мыса Кроноцкий, в 184 километрах южнее посёлка Усть-Камчатск Усть-Камчатского района", - говорится в сообщении. По данным МЧС, в населенных пунктах толчок не ощущался. Жертв и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась.
https://ria.ru/20231217/zemletryasenie-1916288329.html
камчатка
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_85abb70d2f6c29a4e19496f8fc2e06fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, камчатка, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Камчатка, Российская академия наук, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,7

Филиал РАН: у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,7

© Depositphotos.com / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 дек – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,7 произошло у берегов Камчатки, сообщает Камчатский филиал Геофизической службы РАН.
"Землетрясение произошло на глубине 78 километров. Магнитуда составила 4,7. Эпицентр находился в районе мыса Кроноцкий, в 184 километрах южнее посёлка Усть-Камчатск Усть-Камчатского района", - говорится в сообщении.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,7
Вчера, 11:46
По данным МЧС, в населенных пунктах толчок не ощущался. Жертв и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась.
 
ПроисшествияКамчаткаРоссийская академия наукМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала