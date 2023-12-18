https://ria.ru/20231218/zarplaty-1916419278.html

"Почта России" планирует проиндексировать зарплаты сотрудников

"Почта России" планирует проиндексировать зарплаты сотрудников - РИА Новости, 18.12.2023

"Почта России" планирует проиндексировать зарплаты сотрудников

"Почта России" планирует проиндексировать зарплаты сотрудников в 2024 году, это ключевой фокус компании, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T10:42

2023-12-18T10:42

2023-12-18T10:42

михаил волков

почта россии

россия

общество

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. "Почта России" планирует проиндексировать зарплаты сотрудников в 2024 году, это ключевой фокус компании, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор "Почты России" Михаил Волков. "Конечно. Это – ключевой фокус", - ответил Волков на вопрос, планируется ли индексация зарплат в следующем году. По словам гендиректора, в компании нет большой текучки - и многие этому удивляются. "У нас кто в "Почте" проработал больше года, остаются надолго. Это уже определенная культура, отношение к коллективу и работе", - сказал он. В ноябре пресс-служба "Почты России" сообщала, что компания направила около 2,9 миллиарда рублей на повышение зарплат части основных сотрудников во второй половине 2023 года - операторам почтовых отделений, почтальонам, водителям, сортировщикам и курьерам. Как отмечал Волков, компания продолжит направлять средства на улучшение условий труда. В октябре замгендиректора компании Елена Степина заявила, что для повышения окладов сотрудников "Почты России" в 2024 году потребуется 42 миллиарда рублей - 10 миллиардов из-за увеличения МРОТ и 32 миллиарда для доведения окладов до рыночного уровня. Согласно информации на сайте компании, по всей стране работают порядка 38 тысяч отделений "Почты России", а численность сотрудников составляет около 311 тысяч человек. Читайте полный текст интервью Михаила Волкова >>

https://ria.ru/20231218/pochta-1916416185.html

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михаил волков, почта россии, россия, общество