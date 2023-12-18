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Оборонный концерн заявил о заказе ВС ФРГ десятков тысяч снарядов для ВСУ - РИА Новости, 18.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:32 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/zakaz-1916609346.html
Оборонный концерн заявил о заказе ВС ФРГ десятков тысяч снарядов для ВСУ
Оборонный концерн заявил о заказе ВС ФРГ десятков тысяч снарядов для ВСУ - РИА Новости, 18.12.2023
Оборонный концерн заявил о заказе ВС ФРГ десятков тысяч снарядов для ВСУ
Вооруженные силы Германии (бундесвер) поручили оборонному концерну Rheinmetall произвести к 2025 году десятки тысяч боеприпасов для Украины, говорится в... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T23:32
2023-12-18T23:32
специальная военная операция на украине
бундесвер германии
украина
германия
россия
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Вооруженные силы Германии (бундесвер) поручили оборонному концерну Rheinmetall произвести к 2025 году десятки тысяч боеприпасов для Украины, говорится в заявлении компании. "Бундесвер в очередной раз заказал артиллерийские боеприпасы у Rheinmetall в рамках рамочного контракта. Rheinmetall поручено поставить украинским вооруженным силам в общей сложности десятки тысяч снарядов различных типов. Стоимость контракта составляет трехзначную сумму в миллионах евро. Поставка запланирована на 2025 год", - говорится в заявлении оборонного концерна. В июле Rheinmetall и бундесвер подписали рамочное соглашение о поставке сотен тысяч боеприпасов, взрывателей и зарядов до 2029 года на примерно 1,2 миллиарда евро. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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бундесвер германии, украина, германия, россия
Специальная военная операция на Украине, Бундесвер Германии, Украина, Германия, Россия
Оборонный концерн заявил о заказе ВС ФРГ десятков тысяч снарядов для ВСУ

Оборонный концерн Rheinmetall: ВС ФРГ заказали десятки тысяч снарядов для ВСУ

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкПосетители на смотровой площадке Рейхстага
Посетители на смотровой площадке Рейхстага - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Вооруженные силы Германии (бундесвер) поручили оборонному концерну Rheinmetall произвести к 2025 году десятки тысяч боеприпасов для Украины, говорится в заявлении компании.
"Бундесвер в очередной раз заказал артиллерийские боеприпасы у Rheinmetall в рамках рамочного контракта. Rheinmetall поручено поставить украинским вооруженным силам в общей сложности десятки тысяч снарядов различных типов. Стоимость контракта составляет трехзначную сумму в миллионах евро. Поставка запланирована на 2025 год", - говорится в заявлении оборонного концерна.
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В июле Rheinmetall и бундесвер подписали рамочное соглашение о поставке сотен тысяч боеприпасов, взрывателей и зарядов до 2029 года на примерно 1,2 миллиарда евро.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 18.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБундесвер ГерманииУкраинаГерманияРоссия
 
 
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