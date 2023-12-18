https://ria.ru/20231218/zags-1916567124.html

Минюст поддержал введение института медиации в органах ЗАГС

Минюст поддержал введение института медиации в органах ЗАГС - РИА Новости, 18.12.2023

Минюст поддержал введение института медиации в органах ЗАГС

Министерство юстиции поддержало предложение введения института медиации в органах записей актов гражданского состояния, сообщила депутат ГД Нина Останина. РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T18:15

2023-12-18T18:15

2023-12-18T18:15

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Министерство юстиции поддержало предложение введения института медиации в органах записей актов гражданского состояния, сообщила депутат ГД Нина Останина. "Министерство юстиции согласилось с нашим предложением с тем, чтобы ввести институт медиации у нас в органах записей актов гражданского состояния", - сказала она на межфракционной рабочей группе в ГД.

https://ria.ru/20230511/registratsiya-1870950750.html

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