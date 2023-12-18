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Минюст поддержал введение института медиации в органах ЗАГС - РИА Новости, 18.12.2023
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18:15 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/zags-1916567124.html
Минюст поддержал введение института медиации в органах ЗАГС
Минюст поддержал введение института медиации в органах ЗАГС - РИА Новости, 18.12.2023
Минюст поддержал введение института медиации в органах ЗАГС
Министерство юстиции поддержало предложение введения института медиации в органах записей актов гражданского состояния, сообщила депутат ГД Нина Останина. РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T18:15
2023-12-18T18:15
госдума рф
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Министерство юстиции поддержало предложение введения института медиации в органах записей актов гражданского состояния, сообщила депутат ГД Нина Останина. "Министерство юстиции согласилось с нашим предложением с тем, чтобы ввести институт медиации у нас в органах записей актов гражданского состояния", - сказала она на межфракционной рабочей группе в ГД.
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Госдума РФ
Минюст поддержал введение института медиации в органах ЗАГС

Останина: Минюст поддержал введение института медиации в органах ЗАГС

© Depositphotos.com / FreeographДевушка разрывает свидетельство о браке
Девушка разрывает свидетельство о браке - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© Depositphotos.com / Freeograph
Девушка разрывает свидетельство о браке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Министерство юстиции поддержало предложение введения института медиации в органах записей актов гражданского состояния, сообщила депутат ГД Нина Останина.
"Министерство юстиции согласилось с нашим предложением с тем, чтобы ввести институт медиации у нас в органах записей актов гражданского состояния", - сказала она на межфракционной рабочей группе в ГД.
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