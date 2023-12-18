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В КЧР задержали мужчину, напавшего на замглавы казначейства и судью
В КЧР задержали мужчину, напавшего на замглавы казначейства и судью - РИА Новости, 18.12.2023
В КЧР задержали мужчину, напавшего на замглавы казначейства и судью
Следователи задержали подозреваемого в покушении на убийство и разбойном нападении на замглавы управления казначейства и судью арбитражного суда в... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T18:14
2023-12-18T18:14
2023-12-18T18:14
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЯТИГОРСК, 18 дек – РИА Новости. Следователи задержали подозреваемого в покушении на убийство и разбойном нападении на замглавы управления казначейства и судью арбитражного суда в Карачаево-Черкесии, сообщает следственное управление СК по региону. Ранее сообщалось, что 20 февраля текущего года четверо жителей Карачаево-Черкесской республики совершили разбойное нападение на заместителя руководителя управления казначейства по КЧР, судью арбитражного суда республики и двоих местных жителей. Злоумышленники, вооруженные бейсбольными битами, избили потерпевших и похитили их ценности. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство и разбойном нападении. "В настоящее время один из подозреваемых задержан, ему предъявлено обвинение, проводятся необходимые следственные действия", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
В КЧР задержали мужчину, напавшего на замглавы казначейства и судью
СК: в КЧР задержали мужчину, напавшего на замглавы казначейства и судью