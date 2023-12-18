Рейтинг@Mail.ru
В "Росптицесоюзе" рассказали, сколько яиц съедят россияне в 2023 году - РИА Новости, 18.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:49 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/yaytsa-1916526634.html
В "Росптицесоюзе" рассказали, сколько яиц съедят россияне в 2023 году
В "Росптицесоюзе" рассказали, сколько яиц съедят россияне в 2023 году - РИА Новости, 18.12.2023
В "Росптицесоюзе" рассказали, сколько яиц съедят россияне в 2023 году
Производство и потребление яиц в России в этом году сохранятся на уровне прошлого года - 46,1 миллиарда штук и 42,1 миллиарда штук соответственно, то есть... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T15:49
2023-12-18T15:49
экономика
россия
владимир путин
дмитрий патрушев
федеральная служба государственной статистики (росстат)
яйца
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915475642_386:673:2830:2048_1920x0_80_0_0_b3142a579832f8c2e014916fd4e1acd0.jpg
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Производство и потребление яиц в России в этом году сохранятся на уровне прошлого года - 46,1 миллиарда штук и 42,1 миллиарда штук соответственно, то есть производство на 9,5% должно перекрыть внутренние потребности страны в пищевом яйце, подсчитало РИА Новости на основе данных Росстата и прогноза Российского птицеводческого союза. "Мы произведем яйцо в этом году на уровне прошлого года. Потребление яиц в стране по итогам года ожидается на уровне 288 штук на душу населения в год", - сказала РИА Новости директор "Росптицесоюза" Галина Бобылева. В целом потребление яиц в России в последние годы относительно стабильно: например, в 2010 году оно составляло 270 штук на душу населения, в 2017 году - 279 штук, в 2019 и 2022 году - 288 штук на одного человека, сообщал ранее этот отраслевой союз. Его статистика учитывает потребление, в том числе, пищевой промышленностью. Согласно данным Росстата, на 1 января 2023 года в России проживало 146,447 миллиона человек без учета новых регионов. Таким образом, общее потребление пищевых яиц в стране по итогам года может составить 42,117 миллиарда штук. По итогам прошлого года в России было получено 46,1 миллиарда штук яиц - на 2,7% больше, чем в 2021 году (эта статистика Росстата также пока не учитывает новые регионы). Если исходить из прогноза "Росптицесоюза", получается, что производство яиц превышает внутреннее потребление примерно на 9,5%, подсчитало РИА Новости. Однако еще миллиарды яиц нужны на инкубацию - как озвучивал ранее "Росптицесоюз", на это идет порядка 10% производства. Куриные яйца в РФ с начала года подорожали на 46%, еженедельные темпы роста пока не замедляются: плюс 4,55% с 5 по 11 декабря (более свежих данных Росстата пока не было). Президент Владимир Путин, отвечая в четверг на вопрос о ситуации с ценой на яйцо и мясо кур, объяснил рост цен в том числе тем, что вовремя не был открыт импорт. Правительство уже приняло меры - с 1 января будет обнулена пошлина на импорт яиц в объеме до 1,2 миллиарда штук. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев выразил надежду, что после Нового года цены на куриное яйцо в России начнут снижаться. Помимо импорта, он назвал и другие принятые меры - власти улучшили меры поддержки для производителей яйца и мяса птицы, стимулируют заключение прямых контрактов с торговыми сетями.
https://ria.ru/20231218/yaytsa-1916482520.html
https://ria.ru/20231217/yaytsa-1916301272.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915475642_269:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_74f2bc4db600a2ca1f5eda53de7cbbe7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владимир путин, дмитрий патрушев, федеральная служба государственной статистики (росстат), яйца
Экономика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Патрушев, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Яйца
В "Росптицесоюзе" рассказали, сколько яиц съедят россияне в 2023 году

"Росптицесоюз": россияне в 2023 году купят более 42 миллиардов куриных яиц

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЯйца
Яйца - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Яйца. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Производство и потребление яиц в России в этом году сохранятся на уровне прошлого года - 46,1 миллиарда штук и 42,1 миллиарда штук соответственно, то есть производство на 9,5% должно перекрыть внутренние потребности страны в пищевом яйце, подсчитало РИА Новости на основе данных Росстата и прогноза Российского птицеводческого союза.
«
"Мы произведем яйцо в этом году на уровне прошлого года. Потребление яиц в стране по итогам года ожидается на уровне 288 штук на душу населения в год", - сказала РИА Новости директор "Росптицесоюза" Галина Бобылева.
Проверка качества яиц - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
Яйцо в рознице начнет дешеветь с Нового года, заявили в Руспродсоюзе
Вчера, 13:37
В целом потребление яиц в России в последние годы относительно стабильно: например, в 2010 году оно составляло 270 штук на душу населения, в 2017 году - 279 штук, в 2019 и 2022 году - 288 штук на одного человека, сообщал ранее этот отраслевой союз. Его статистика учитывает потребление, в том числе, пищевой промышленностью.
Согласно данным Росстата, на 1 января 2023 года в России проживало 146,447 миллиона человек без учета новых регионов. Таким образом, общее потребление пищевых яиц в стране по итогам года может составить 42,117 миллиарда штук.
По итогам прошлого года в России было получено 46,1 миллиарда штук яиц - на 2,7% больше, чем в 2021 году (эта статистика Росстата также пока не учитывает новые регионы). Если исходить из прогноза "Росптицесоюза", получается, что производство яиц превышает внутреннее потребление примерно на 9,5%, подсчитало РИА Новости. Однако еще миллиарды яиц нужны на инкубацию - как озвучивал ранее "Росптицесоюз", на это идет порядка 10% производства.
Куриные яйца в РФ с начала года подорожали на 46%, еженедельные темпы роста пока не замедляются: плюс 4,55% с 5 по 11 декабря (более свежих данных Росстата пока не было). Президент Владимир Путин, отвечая в четверг на вопрос о ситуации с ценой на яйцо и мясо кур, объяснил рост цен в том числе тем, что вовремя не был открыт импорт. Правительство уже приняло меры - с 1 января будет обнулена пошлина на импорт яиц в объеме до 1,2 миллиарда штук.
Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев выразил надежду, что после Нового года цены на куриное яйцо в России начнут снижаться. Помимо импорта, он назвал и другие принятые меры - власти улучшили меры поддержки для производителей яйца и мяса птицы, стимулируют заключение прямых контрактов с торговыми сетями.
Яйца - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
Патрушев рассказал о мерах по насыщению рынка яиц
17 декабря, 13:52
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинДмитрий ПатрушевФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Яйца
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала