https://ria.ru/20231218/yaytsa-1916526634.html

В "Росптицесоюзе" рассказали, сколько яиц съедят россияне в 2023 году

В "Росптицесоюзе" рассказали, сколько яиц съедят россияне в 2023 году - РИА Новости, 18.12.2023

В "Росптицесоюзе" рассказали, сколько яиц съедят россияне в 2023 году

Производство и потребление яиц в России в этом году сохранятся на уровне прошлого года - 46,1 миллиарда штук и 42,1 миллиарда штук соответственно, то есть... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T15:49

2023-12-18T15:49

2023-12-18T15:49

экономика

россия

владимир путин

дмитрий патрушев

федеральная служба государственной статистики (росстат)

яйца

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Производство и потребление яиц в России в этом году сохранятся на уровне прошлого года - 46,1 миллиарда штук и 42,1 миллиарда штук соответственно, то есть производство на 9,5% должно перекрыть внутренние потребности страны в пищевом яйце, подсчитало РИА Новости на основе данных Росстата и прогноза Российского птицеводческого союза. "Мы произведем яйцо в этом году на уровне прошлого года. Потребление яиц в стране по итогам года ожидается на уровне 288 штук на душу населения в год", - сказала РИА Новости директор "Росптицесоюза" Галина Бобылева. В целом потребление яиц в России в последние годы относительно стабильно: например, в 2010 году оно составляло 270 штук на душу населения, в 2017 году - 279 штук, в 2019 и 2022 году - 288 штук на одного человека, сообщал ранее этот отраслевой союз. Его статистика учитывает потребление, в том числе, пищевой промышленностью. Согласно данным Росстата, на 1 января 2023 года в России проживало 146,447 миллиона человек без учета новых регионов. Таким образом, общее потребление пищевых яиц в стране по итогам года может составить 42,117 миллиарда штук. По итогам прошлого года в России было получено 46,1 миллиарда штук яиц - на 2,7% больше, чем в 2021 году (эта статистика Росстата также пока не учитывает новые регионы). Если исходить из прогноза "Росптицесоюза", получается, что производство яиц превышает внутреннее потребление примерно на 9,5%, подсчитало РИА Новости. Однако еще миллиарды яиц нужны на инкубацию - как озвучивал ранее "Росптицесоюз", на это идет порядка 10% производства. Куриные яйца в РФ с начала года подорожали на 46%, еженедельные темпы роста пока не замедляются: плюс 4,55% с 5 по 11 декабря (более свежих данных Росстата пока не было). Президент Владимир Путин, отвечая в четверг на вопрос о ситуации с ценой на яйцо и мясо кур, объяснил рост цен в том числе тем, что вовремя не был открыт импорт. Правительство уже приняло меры - с 1 января будет обнулена пошлина на импорт яиц в объеме до 1,2 миллиарда штук. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев выразил надежду, что после Нового года цены на куриное яйцо в России начнут снижаться. Помимо импорта, он назвал и другие принятые меры - власти улучшили меры поддержки для производителей яйца и мяса птицы, стимулируют заключение прямых контрактов с торговыми сетями.

https://ria.ru/20231218/yaytsa-1916482520.html

https://ria.ru/20231217/yaytsa-1916301272.html

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экономика, россия, владимир путин, дмитрий патрушев, федеральная служба государственной статистики (росстат), яйца