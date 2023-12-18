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Яйцо в рознице начнет дешеветь с Нового года, заявили в Руспродсоюзе - РИА Новости, 18.12.2023
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13:37 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/yaytsa-1916482520.html
Яйцо в рознице начнет дешеветь с Нового года, заявили в Руспродсоюзе
Яйцо в рознице начнет дешеветь с Нового года, заявили в Руспродсоюзе - РИА Новости, 18.12.2023
Яйцо в рознице начнет дешеветь с Нового года, заявили в Руспродсоюзе
Текущий уровень розничных цен на куриное яйцо является рекордным за последние 10 лет, но уже после Нового года начнется их снижение, считает зампред правления... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T13:37
2023-12-18T13:37
экономика
россия
руспродсоюз
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Текущий уровень розничных цен на куриное яйцо является рекордным за последние 10 лет, но уже после Нового года начнется их снижение, считает зампред правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз") Дмитрий Леонов. "Средняя розничная цена десятка яиц в России на неделе с 11 по 17 декабря составила 121,8 рубля. Текущий уровень цен является рекордным за последние 10 лет, начиная с 2013 года. Однако уже после Нового года мы можем наблюдать снижение цен", - приводятся слова Леонова в сообщении "Руспродсоюза". В свою очередь стабилизировать цены помогут договоренности с торговыми сетями, добавил он. Например, в настоящее время сетевые биржевые торги показывают гораздо более высокие цены из-за дефицита объемов яйца, чем летом: тогда сети вынуждали птицеводов продавать яйцо ниже себестоимости, заметил он, что отчасти привело к текущей ситуации. "Дополнительное давление на цены также окажет открытие импорта", - добавил Леонов. Куриные яйца в РФ с начала года подорожали на 46%, еженедельные темпы роста пока не замедляются: плюс 4,55% с 5 по 11 декабря. Президент РФ Владимир Путин, отвечая в четверг на вопрос о ситуации с ценой на яйцо и мясо кур, объяснил рост цен тем, что увеличился спрос, а производство не выросло, а также вовремя не был открыт импорт. Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев накануне выразил надежду, что после Нового года цены на куриное яйцо в РФ начнут снижаться. Одной из главных предпосылок он назвал снятие импортной пошлины с импортного яйца: cовет Евразийской экономической комиссии предоставил России временную тарифную льготу на беспошлинный импорт до 1,2 миллиарда куриных яиц с 1 января по 30 июня 2024 года. Кроме того, власти улучшили меры поддержки для производителей яйца и мяса птицы, и стимулируют заключение прямых контрактов с торговыми сетями, напомнил накануне Патрушев.
https://ria.ru/20231214/produkty-1915718923.html
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экономика, россия, руспродсоюз
Экономика, Россия, Руспродсоюз
Яйцо в рознице начнет дешеветь с Нового года, заявили в Руспродсоюзе

Руспродсоюз ожидает снижение цен на яйца после Нового года

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЯйца
Яйца - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Яйца. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Текущий уровень розничных цен на куриное яйцо является рекордным за последние 10 лет, но уже после Нового года начнется их снижение, считает зампред правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз") Дмитрий Леонов.
"Средняя розничная цена десятка яиц в России на неделе с 11 по 17 декабря составила 121,8 рубля. Текущий уровень цен является рекордным за последние 10 лет, начиная с 2013 года. Однако уже после Нового года мы можем наблюдать снижение цен", - приводятся слова Леонова в сообщении "Руспродсоюза".
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В свою очередь стабилизировать цены помогут договоренности с торговыми сетями, добавил он. Например, в настоящее время сетевые биржевые торги показывают гораздо более высокие цены из-за дефицита объемов яйца, чем летом: тогда сети вынуждали птицеводов продавать яйцо ниже себестоимости, заметил он, что отчасти привело к текущей ситуации.
"Дополнительное давление на цены также окажет открытие импорта", - добавил Леонов.
Куриные яйца в РФ с начала года подорожали на 46%, еженедельные темпы роста пока не замедляются: плюс 4,55% с 5 по 11 декабря. Президент РФ Владимир Путин, отвечая в четверг на вопрос о ситуации с ценой на яйцо и мясо кур, объяснил рост цен тем, что увеличился спрос, а производство не выросло, а также вовремя не был открыт импорт. Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев накануне выразил надежду, что после Нового года цены на куриное яйцо в РФ начнут снижаться.
Одной из главных предпосылок он назвал снятие импортной пошлины с импортного яйца: cовет Евразийской экономической комиссии предоставил России временную тарифную льготу на беспошлинный импорт до 1,2 миллиарда куриных яиц с 1 января по 30 июня 2024 года. Кроме того, власти улучшили меры поддержки для производителей яйца и мяса птицы, и стимулируют заключение прямых контрактов с торговыми сетями, напомнил накануне Патрушев.
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