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Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне - РИА Новости, 18.12.2023
Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
Взрывы повторно раздались в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщает украинское издание "Страна". РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T23:14
2023-12-18T23:14
2023-12-18T23:14
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Взрывы повторно раздались в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщает украинское издание "Страна". "Сообщают о взрывах в Херсоне", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания. Сообщения о первых взрывах в Херсоне в понедельник появились около четырех часов назад. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
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в мире, россия, херсон, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Херсон, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
Страна.ua: в подконтрольном Киеву Херсоне прогремели взрывы