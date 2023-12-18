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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кременчуге

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кременчуге - РИА Новости, 18.12.2023

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кременчуге

Взрыв прогремел в Кременчуге Полтавской области Украины, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T21:40

2023-12-18T21:40

2023-12-18T21:40

специальная военная операция на украине

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кременчуг

полтавская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Взрыв прогремел в Кременчуге Полтавской области Украины, сообщило украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о взрыве в Кременчуге Полтавской области. Тревога в регионе не объявлена", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

кременчуг

полтавская область

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в мире, кременчуг, полтавская область, вооруженные силы украины