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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кременчуге
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кременчуге - РИА Новости, 18.12.2023
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кременчуге
Взрыв прогремел в Кременчуге Полтавской области Украины, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T21:40
2023-12-18T21:40
2023-12-18T21:40
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Взрыв прогремел в Кременчуге Полтавской области Украины, сообщило украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о взрыве в Кременчуге Полтавской области. Тревога в регионе не объявлена", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, кременчуг, полтавская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кременчуг, Полтавская область, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кременчуге
Страна.ua: в Кременчуге в Полтавской области прогремел взрыв