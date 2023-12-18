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Дискредитация выборов президента будет беспрецедентной, заявила Памфилова - РИА Новости, 18.12.2023
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21:58 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/vybory-1916602148.html
Дискредитация выборов президента будет беспрецедентной, заявила Памфилова
Дискредитация выборов президента будет беспрецедентной, заявила Памфилова - РИА Новости, 18.12.2023
Дискредитация выборов президента будет беспрецедентной, заявила Памфилова
Уровень интенсивности, напряжённости и изощренности действий, направленных на дискредитацию выборов президента в РФ, будет беспрецедентным, заявила глава... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T21:58
2023-12-18T21:58
элла памфилова
россия
политика
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Уровень интенсивности, напряжённости и изощренности действий, направленных на дискредитацию выборов президента в РФ, будет беспрецедентным, заявила глава Центризбиркома России Элла Памфилова. "Уровень интенсивности, напряжённости и изощренности действий, направленных на дискредитацию выборов, будет беспрецедентным. Но это внешнее вмешательство, тут еще надо защитить избирательную систему и саму процедуру от внутреннего дурака, простите. Потому что есть у нас кое-кто из тех, кто, знаете, когда говорят, заставь дурака богу молиться, он лоб расшибет",- сказала Памфилова в эфире телеканала "Россия 1". Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.
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элла памфилова, россия, политика
Элла Памфилова, Россия, Политика
Дискредитация выборов президента будет беспрецедентной, заявила Памфилова

Памфилова: дискредитация выборов президента в России будет беспрецедентной

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова во время доклада в информационном центре ЦИК РФ о готовности избирательной системы к единому дню голосования 2023 года
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова во время доклада в информационном центре ЦИК РФ о готовности избирательной системы к единому дню голосования 2023 года - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Уровень интенсивности, напряжённости и изощренности действий, направленных на дискредитацию выборов президента в РФ, будет беспрецедентным, заявила глава Центризбиркома России Элла Памфилова.
"Уровень интенсивности, напряжённости и изощренности действий, направленных на дискредитацию выборов, будет беспрецедентным. Но это внешнее вмешательство, тут еще надо защитить избирательную систему и саму процедуру от внутреннего дурака, простите. Потому что есть у нас кое-кто из тех, кто, знаете, когда говорят, заставь дурака богу молиться, он лоб расшибет",- сказала Памфилова в эфире телеканала "Россия 1".
Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.
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